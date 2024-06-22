Робить він це дуже рідко, здебільшого з нагоди особливих свят. Так, днями первістку виконавця виповнилося десять місяців.
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Ivan NAVI зробив репост допису своєї дружини Романії з фото Дарія. На світлинах малюк сидить в парку, одягнений у білу футболку та комбінезон.
Сьогодні в Дарусика перший ювілей – 10 місяців,
– зазначила під світлинами мати.
Також артист привітав сина і показав їхнє спільне фото.
Ми з мамою тебе дуже любимо,
– звернувся до первістка Іван.
Ivan NAVI привітав сина з ювілеєм / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про сина Ivan NAVI
- Співак завжди був закритим щодо свого приватного життя. Водночас 22 серпня 2023 року в артиста народився син.
- Це перша дитина співака, що робить подію особливо значущою для нього.
- Ivan NAVI був присутній при народженні малюка, описуючи цей досвід як "неймовірні емоції".
- Цікавим фактом є те, що ім'я для новонародженого вибрав особисто батько.