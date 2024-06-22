Робить він це дуже рідко, здебільшого з нагоди особливих свят. Так, днями первістку виконавця виповнилося десять місяців.

Вас також може зацікавити Підтримала Україну на відміну від свого батька, який мовчить про війну: де зараз Лія Меладзе

Ivan NAVI зробив репост допису своєї дружини Романії з фото Дарія. На світлинах малюк сидить в парку, одягнений у білу футболку та комбінезон.

Сьогодні в Дарусика перший ювілей – 10 місяців,
– зазначила під світлинами мати.

Також артист привітав сина і показав їхнє спільне фото.

Ми з мамою тебе дуже любимо,
– звернувся до первістка Іван.

Ivan Navi привітав сина з ювілеєм
Ivan NAVI привітав сина з ювілеєм / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про сина Ivan NAVI

  • Співак завжди був закритим щодо свого приватного життя. Водночас 22 серпня 2023 року в артиста народився син.
  • Це перша дитина співака, що робить подію особливо значущою для нього.
  • Ivan NAVI був присутній при народженні малюка, описуючи цей досвід як "неймовірні емоції".
  • Цікавим фактом є те, що ім'я для новонародженого вибрав особисто батько.