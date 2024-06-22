Робить він це дуже рідко, здебільшого з нагоди особливих свят. Так, днями первістку виконавця виповнилося десять місяців.

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Ivan NAVI зробив репост допису своєї дружини Романії з фото Дарія. На світлинах малюк сидить в парку, одягнений у білу футболку та комбінезон.

Сьогодні в Дарусика перший ювілей – 10 місяців,

– зазначила під світлинами мати.

Також артист привітав сина і показав їхнє спільне фото.

Ми з мамою тебе дуже любимо,

– звернувся до первістка Іван.



Ivan NAVI привітав сина з ювілеєм / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про сина Ivan NAVI