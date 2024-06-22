Делает он это очень редко, по большей части по случаю особых праздников. Так, на днях первенцу исполнителя исполнилось десять месяцев.
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Ivan NAVI сделал репост поста своей жены Романии с фото Дария. На фотографиях малыш сидит в парке, одетый в белую футболку и комбинезон.
Сегодня у Дарусика первый юбилей – 10 месяцев,
– отметила под фотографиями мать.
Также артист поздравил сына и показал их совместное фото.
Мы с мамой тебя очень любим,
– обратился к первенцу Иван.
Ivan NAVI поздравил сына с юбилеем / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно о сыне Ivan NAVI
- Певец всегда был закрытым относительно своей частной жизни. В то же время 22 августа 2023 года у артиста родился сын.
- Это первый ребенок певца, что делает событие особенно значимым для него.
- Ivan NAVI присутствовал при рождении малыша, описывая этот опыт как "невероятные эмоции".
- Интересным фактом является то, что имя для новорожденного выбрал лично отец.