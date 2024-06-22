Дівчина народилась у 2004 році в українській столиці. Її батьки – продюсер Костянтин Меладзе та Яна Сум. Подружжя прожило разом 19 років. Окрім Лії, у пари народилось ще двоє дітей – донька Алсу та син Валерій. Де зараз знаходиться донька відомого батька та що говорить про війну – далі в матеріалі Show 24.

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Що відомо про життя Лії Меладзе

У шестирічному віці батьки віддали дівчинку на навчання в музичну школу. Чотири роки Лія навчалась гри на скрипці, але згодом кинула це заняття. За деякий час почала навчатись професійного вокалу.

Лія Меладзе в дитинстві / Фото видання JetSetter

У шкільні роки була солісткою в групі FAR.FOR. Попри те, що гурт існував ще тривалий час, Лія раніше запевняла, що переросла цей етап.

Дівчина навіть спробувала себе у ролі акторки та знялась у ютуб-серіалі "DSide band: мрії в реальність", але зрозуміла, що акторство це не її стихія.

У мережі доволі мало інформації про життя Лії, проте відомо, що декілька років вона була в стосунках з учасником "Голосу. Діти" Владом Фенічко. До слова, хлопець вокаліст у гурті DSIDE Band. Але через певні обставини пара розлучилась.

Дівчина розповідала, що залишилась з екскоханим у хороших стосунках і вона продовжує цінувати хлопця за його позитивні якості.

Наразі невідомо чи вільне серце співачки, чи вже комусь вдалось його підкорити.

Меладзе вирішила спробувати власні сили на проєкті "Голос країни". Вона заявляла, що настав її час сяяти, тому не дозволила батьку прийти на шоу у вигляді підтримки. На кастингу дівчина розвернула всі тренерські крісла та обрала собі команду Надії Дорофєєвої.

Лія Меладзе – "Hallelujah" – вибір наосліп – Голос країни 12: дивитись відео онлайн

У жовтні 2022 року з ефіру вирізали виступ Лії Меладзе та Яни Мілевської через те, що виконавиці обрали пісню, права на яку, належать Росії. Дівчата з таким рішенням погодились.

Лія Меладзе vs. Яна Мілевська – Бої – Голос країни 12: дивитись відео онлайн

Згодом дівчина продовжила боротьбу за місце у прямих ефірах з піснею гурту "Океан Ельзи" – "На небі". Лія зізналась, що попросила батька допомогти з аранжуванням композиції. Виступ вийшов дуже чуттєвим, а Святослав Вакарчук навіть заспівав із дівчиною.

Лія Меладзе – "На небі" – Нокаути – Голос країни 12: дивитись відео онлайн

На жаль, дівчина покинула команду Дорофєєвої після виступу іншої конкурсантки. Але продовжила участь в шоу завдяки команді "Другого шансу".

Реакція Лії на повномасштабне вторгнення

На початку російсько-української війни дівчина виїхала до Італії та казала, що дуже сильно хоче повернутись в Україну. Тоді Лія почала вивчати іноземні мови, зайнялась спортом і активними подорожами.

У вересні 2022 року дівчина поїхала навчатись до США. Вона розповіла, що вирішила повністю перейти на українську мову спілкування. У соцмережах демонструє проукраїнську позицію, закликаючи підписників підтримувати наших захисників донатами.

Після вторгнення дівчина написала щемливі слова підтримки українцям.

Україна, країна моєї душі та мого серця, моя батьківщина, незамінна. Я пишаюся своєю національністю. Не має значення, де я буду, але я завжди з гордістю буду говорити про те, що я з тої країни, де Карпатські гори, де море, де пам’ятники, де народилося стільки талановитих письменників, поетів, художників, де найдобріші люди, де щирі посмішки, де найвеселіші дідусі та бабусі, де найцікавіша історія, – сказала Лія.

Костянтин Меладзе із донькою Лією / Фото з інстаграму композитора

Відомо, що донька Меладзе продовжує жити та навчатись на психотерапевта в Америці. Іноді публікує дописи в інстаграмі з роздумами чи цитатами. У соціальних мережах дівчина не згадує про батька, який не висловив жодної позиції щодо теми війни, але іноді публікує світлини чи відео з матір'ю.