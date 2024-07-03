Я топлю за Україну, – Іван Дорн неочікувано заговорив про війну й спілкування з росіянами

Український співак Іван Дорн відомий своїми спробами розмити кордони з окупантами, виступаючи на концертах з "хорошими росіянами" та замовчуючи факт війни. Тепер артист пояснив свою громадянську позицію і розповів про спілкування з громадянами Росії.

На початку червня виконавець виступив на одній сцені з росіянами Монеточкою та Noize Mc, які нібито висловлюють підтримку Україні. Артисти намагалися навіть співати солов'їною, втім такі жести глядачі не оцінили.

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За словами Дорна, він зрозумів важливість спілкування українською тільки після початку повномасштабного вторгнення. Співак вирішив присвятити свій час вивченню історії, щоб скласти "повну картину подій" становлення незалежності України. Згодом артист почав відповідати українською людям, які до нього зверталися. Втім, наразі він використовує рідну мову тільки "за потреби". Водночас Іван пояснив, чому не приїжджав до України протягом останніх 2,5 роки. Як зазначив Дорн, він боїться мобілізації.

Я завжди за кордоном залишаюся українським артистом і топлю за Україну, але при цьому зі своїм наративом, зі своїм контекстом,

– наголосив виконавець.

Цікаво, що співак називає війну – "ситуацією", а причини її виникнення замовчує. Втім, артист вирішив розповісти про намір відновити спілкування з рідними, які живуть у Росії. До того ж Іван неодноразово говорив про наявність росіян, які "тихо сидять і підтримують Україну".

Розглядати на мені взагалі відносини між Україною і Росією дуже складно, бо я народився в Челябінську, приїхав в Україну, став українцем, почав вчити українську мову в п'ятому класі. Навколо мене був майже весь російськомовний наратив. Я взагалі виняток із правил, і коли такий виняток із правила стає дуже відомою особою, на мене вішаються великі відповідальності,

– зізнався Дорн.

Нагадаємо, що Іван тільки в лютому цього року вперше заговорив про війну в Україні. Єдине, що співак сказав, так це те, що "йому пощастило не застати той "жах" особисто". Так, Дорн висловився про початок повномасштабної війни Росії проти України.