Маємо бути максимально нетолерантними, – Фаріон різко висловилася про Єфросиніну та російську

Інтерв'ю Маші Єфросиніної з Христиною Соловій викликало чимало дискусій в мережі. До обговорення сварки ведучої та артистки доєдналася Ірина Фаріон, яка назвала інтерв'юерку імперською маргіналкою.

Водночас вона похвалила позицію співачки. Фаріон вважає, що Христині потрібно було "максимально наступати" під час гострої дискусії з Машею.

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Що Фаріон сказала про словесну перепалку Єфросиніної та Соловій

Мовознавиця назвала промову Маші "істерикою імперської маргіналки", адже вона вважає, що всі, хто і сьогодні говорить російською мовою – маргінали.

А оскільки Єфросиніна й досі називає себе Машею, то це значить, що вона й досі сповідує цей маргінальний шлях,

– підкреслила Ірина Фаріон.

Вона також зауважила, що Христина дуже слушно сказала про кров на руках, тих, хто розмивав кордони між всім українським та російським, адже, на думку колишньої народної депутатки, вони "мостили російським язиком шлях для московських танків". Ірина Фаріон додала, що українська авдиторія не просила "іншого, російського", їй просто насаджували цей руський мир. Тож тепер, на її думку, ми не можемо бути не категоричні, бо тоді станемо капітулянтами.

Треба було максимально наступати. Не треба боятися конфлікту між російськомовними й україномовними. Саме від удару цих сил народжується нова якість українського суспільства, коли українці перестануть розуміти й сприймати термін "русскоязычное населениие". Маємо бути максимально нетолерантними до зла, до ворога і до мови ворога,

– наголосила мовознавиця.

Інтерв'ю з Іриною Фаріон: дивіться відео онлайн

Що цьому передувало

У новому інтерв'ю Єфросиніній Христина Соловій звинуватила всіх артистів, включно з Машею, у тому, що вони намагалися сидіти на двох стільцях і розмивали кордони між Україною та Росією.

У них на руках, на серці й на душі завжди буде кров. Я так вважаю,

– зазначила співачка.