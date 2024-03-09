В то же время она похвалила позицию певицы. Фарион считает, что Кристине нужно было "максимально наступать" во время острой дискуссии с Машей.

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Что Фарион сказала о словесной перепалке Ефросининой и Соловий

Языковед назвала речь Маши "истерикой имперской маргиналки", ведь она считает, что все, кто и сегодня говорит на русском языке – маргиналы.

А поскольку Ефросинина до сих пор называет себя Машей, то это значит, что она до сих пор исповедует этот маргинальный путь,

– подчеркнула Ирина Фарион.

Она также отметила, что Кристина очень справедливо сказала о крови на руках, тех, кто размывал границы между всем украинским и российским, ведь, по мнению бывшего народного депутата, они "мостили русским языком путь для московских танков". Ирина Фарион добавила, что украинская аудитория не просила "другого, русского", ей просто насаждали этот русский мир. Поэтому теперь, по ее мнению, мы не можем быть не категоричны, потому что тогда мы станем капитулянтами.

Надо было максимально наступать. Не надо бояться конфликта между русскоязычными и украиноязычными. Именно от удара этих сил рождается новое качество украинского общества, когда украинцы перестанут понимать и воспринимать термин "русскоязычное населениие". Должны быть максимально нетолерантными к злу, к врагу и к языку врага,

– подчеркнула языковед.

Интервью с Ириной Фарион: смотрите видео онлайн

Что этому предшествовало

В новом интервью Ефросининой Кристина Соловий обвинила всех артистов, включая Машу, в том, что они пытались сидеть на двух стульях и размывали границы между Украиной и Россией.

У них на руках, на сердце и на душе всегда будет кровь. Я так считаю,

– отметила певица.