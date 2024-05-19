Він дуже відомий, – Ірина Білик неочікувано заговорила про нову симпатію

Українська співачка Ірина Білик зізналася, що її серце зайняте. Втім, артистка вирішила не розкривати всі подробиці.

Водночас виконавицю підозрювали у возз'єднанні з ексчоловіком – шоуменом Дмитром Коляденком. Втім, той все заперечив, зазначивши, що між ним та Іриною тільки дружба.

Не пропустіть Дружина Олександра Усика зворушливо привітала чоловіка з перемогою: ніжне фото поцілунку

Що відомо про нову симпатію Білик

Артистка заявила, що відчуває симпатію до відомого чоловіка. Однак, його імені вона вирішила не розкривати.

Серце ніколи в мене не буває вільним. Мені подобається один чоловік, але його ім'я я не можу вам назвати. Він дуже відомий,

– зізналася Білик.

Ба більше, виявляється, Ірина навіть не спілкується з цим чоловіком. Втім, співачка сподівається, що він колись здогадається про її почуття та зателефонує їй.

Ми не спілкуємося – оце найголовніше. Він мені просто подобається. Але я як жінка чекаю, що він відчує, що він мені подобається, і колись зателефонує,

– зазначила артистка.

Ірина Білик про нову симпатію: дивіться відео онлайн

Що відомо про особисте життя Білик