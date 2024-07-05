Ірина Білик зачарувала мережу милим фото молодшого сина Табріза: рідкісні кадри
5 липня 2024, 15:00Читать новость на русском
Джерело:Ірина Білик
Ірина Білик не часто ділиться з шанувальниками світлинами дітей. Водночас днями вона вирішила це змінити.
Так, співачка виставила рідкісні світлини свого 8-річного сина. Крім того, артистка розповіла про своє перше кохання.
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Молодшого сина Ірина Білик сфотографувала, ймовірно, під час посиденьок з ним в одному із закладів. Хлопець позував усміхнений.
Табріз мені зізнався, що закоханий в дівчинку,
– зазначила зіркова мама.
Вона додала, що сама вперше закохалася в шість років. Тоді їй подобався сусідський хлопчик Сашко.Для довідки! Ірина Білик виховує двох хлопців віком 24 та 8 років. Старший син, Гліб Оверчук, проживає за кордоном, а молодший, Табріз Ахмадов, живе з нею.
Зауважимо, нещодавно Ірина Білик зізналася, що її серце зайняте. Артистка поділилася, що їй подобається відомий чоловік.