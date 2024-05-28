Ірена Карпа неочікувано зізналася про роман з лідером відомого українського гурту
28 травня 2024, 16:01Читать новость на русском
Джерело:Марічка Довбенко
Українська письменниця Ірена Карпа поділилася, що зустрічалася з солістом відомого українського гурту "Бумбокс". Вона розповіла деякі подробиці про їхні стосунки.
Крім того, знаменитість зізналася, чи були у неї романтичні стосунки з Сергієм Жаданом. За її словами, вони просто дуже хороші друзі.
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Що Ірена Карпа сказала про роман з Андрієм Хливнюком
Виявилося, що ці стосунки були доволі короткими. Ірена та Андрій зустрічалися ще бувши студентами.
З Хливнюком був дуже короткий студентський роман,
– зазначила письменниця.
Інтерв'ю з Іреною Карпою: дивіться відео онлайн
Що відомо про особисте життя Ірени Карпи
- У травні 2008 року вона вийшла заміж за київського журналіста та письменника Антона Фрідлянда. Однак вже влітку 2009 року вони розлучилися.
- Того ж року Карпа взяла шлюб з американським фінансистом Норманом Полом Генсеном. Весілля відбулося у Сан-Франциско. У серпні 2010 року у них народилася дочка Корена-Джіа у Берліні. А в липні 2011 року в Барселоні письменниця народила другу дитину – дочку Каю.
- У 2014 році знаменитість оголосила, що розійшлася з Генсеном. Проте у 2015 році вона уточнила, що офіційно вони не розлучалися і підтримують "цивілізовані американо-європейські відносини".
- У жовтні 2018 року з'явилася інформація, що Карпа вийшла заміж втретє – за громадянина Франції Людовика-Кирила Требюше.