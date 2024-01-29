MELOVIN – один з лідерів цьогорічного Нацвідбору, тим паче в артиста є неабиякий досвід. Співак ексклюзивно розповів 24 Каналу у рамках "Інтерв'ю24" про створення конкурсної пісні і те, чому вона має звучати на Євробаченні-2024 у Швеції; що MELOVIN думає про композицію Jerry Heil та Alyona Alyona та як почувається напередодні роковин повномасштабного вторгнення.

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Маестро, дайте мені натхнення, – як Івасюк надихнув MELOVIN

Раніше ви розповідали, що пісню для Нацвідбору написали у липні, коли приїжджали до Львова. І натхнення знайшли на могилі Володимира Івасюка. Чому пішли саме туди? І саме до цього артиста?

По-перше, мені завжди казали про Личаківське кладовище, що там дуже красиво, що ним можна надихнутися. Ми вирішили піти, тому що це Івасюк. І тоді я вже планував піти на Євробачення, бо були натяки на якусь пісню. Але розуміли, що треба щось новеньке. Натхнення ніякого не було, у своїх загашниках я щось шукав.

Я пішов на могилу, щоб попросити якогось натхнення у маестро. Так і зробив: взяв пам'ятник за руку. І так вголос сказав: "Маестро, дайте мені натхнення". Повернувся в готель, піднявся на оглядовий майданчик. І просто почув у голові мотив. Спустився в номер, швиденько записав на диктофон.



MELOVIN на могилі Володимира Івасюка / Фото пресслужби

Ви закликаєте українців голосувати не за артиста, а за пісню. Ваш трек про наше музичне ДНК, присвята Володимиру Івасюку. Чому важливо, щоб саме Dreamer представляла Україну на Євробаченні?

Абсолютно. Якщо розібратися і почитати текст, то там ніяких метафор немає. Там дуже все в лоб. Просто покоління на зовсім іншій культурі виростало, на інших віяннях. Тому дуже добре говорити про це. І нагадувати, звідки ми пішли, звідки пішла музика. Звідки пішла українська творчість і пісенна творчість. Там навіть є фраза: "Ви пролили мою кров". Це історія про Івасюка. Про вбивство легендарної людини.

MELOVIN – Dreamer: дивіться відео онлайн

Я вважаю, що можна передати у Мальме історію, яка відбувалася у нас колись. Відбувається саме зараз також. Тоді радянська влада, зараз – російська. Але по суті один і той самий імперіалізм. Передати це не за допомогою, якихось викриків політичних, за які потім можна дискваліфікувати і будуть проблеми. А через музику, я це вклав прямо туди. І немає в словах нічого, за що можуть тебе дискваліфікувати.

Тому пісню Dreamer можна інтерпретувати дуже по-різному. Європейці, звичайно, будуть інтерпретувати буквально – власні мрії. Для українців – спільна перемога, спільна мрія. Для мене, і в меседжах, які я намагаюся донести людям, це історія про Володимира Івасюка.



Внизу лампадка на могилі Івасюка, яку приніс MELOVIN / Фото пресслужби

Як вважаєте, яка, взагалі, основна відмінність ваших попередніх треків, з якими ви представляли Україну і в цьому? І, взагалі, як MELOVIN змінився після цих Нацвідборів?

Як і всі люди, ми все одно змінюємося. В нас не змінюється базове, але змінюється погляд на життя. Звичайно, плюс вже п'ять років. І це лише останнє Євробачення – 2018 рік. Я ж був ще на двох Нацвідборах до цього. Тому, звісно, хлопчик виріс.

MELOVIN – Under the Ladder – Євробачення-2018: дивіться відео онлайн

Чим відрізняється Dreamer від іншого музичного матеріалу? Тим, що ця пісня, вона, ніби, написана не мною, а також і вами. Це частинка ДНК всіх українців. Всіх, хто про щось мріє. Або про спільну перемогу, або про власні мрії. І найголовніше, я вважаю, що, окрім перемоги, треба мріяти про своє особисте. Поясню чому. Тому що, коли ми здійснюємо особисте, у нас є мотивація донатити.

Пісня максимально складна вокально. Це зовсім не схоже на попереднє. Хтось там каже: ну от MELOVIN, це стиль MELOVIN. Я дуже тішуся таким коментарям, тому що у мене є свій почерк. Це ніяк не в сторону якогось хейту. Пісня дуже складна, і драматично вона, як моноспектакль. Ми починаємо пошепки і закінчуємо криком, коли ти вже нічого не можеш зробити, і тобі треба докричатися до людей. При цьому не переходимо на крик, а робимо все дуже лаконічно і музично. Я вперше співав фальцетом. Не лише на беквокалі, а взяв партію на основний вокал.

Диявол у рясі, – MELOVIN про матір Терезу та пісні Нацвідбору

Наразі лідерками букмекерів є Jerry Heil та Alyona Alyona, ви ж на другому місці. Як ставитеся до таких оцінок і прогнозів?

Та ніяк. Коли я їхав на Євробачення, на мене ніякі ставки не ставили. Коли поїхали TVORCHI, на них ставки не ставили. Ставили на Jerry Heil. Про це всі забувають, але все вирішує завжди живий виступ. Завжди вирішує концепт, який ти показуєш. Якщо номер виглядає, як холодець серед зеленої тарілки, то це дивно. Тому треба дивитися живі виступи і саму постановку.

Ви закликаєте голосувати не за артиста, а за пісню. Яку з пісень вважаєте головною конкуренткою на Національному відборі?

Батьки не вклали мені конкуренцію під час виховання. Мені вклали здоровість. Я дуже тішуся, коли в когось щось виходить. Те, що закладено нашою ментальністю в конкуренцію, воно завжди пахне чимось не дуже. А про здорову конкуренцію тоді мови не йде. Ми не звикли здорово конкурувати. Тому мені подобаються, по-перше, всі пісні колег, тому що я всі слухав, мені це було цікаво.

З тих, хто мені подобається, мені справді подобається пісня Джері, я її слухаю. Мені не подобається наратив матері Терези, тому що це диявол в рясі. І мені не подобається, як це розганяють, намагаються її відбілити. Вона була негативним персонажем. І на цьому крапка. І я б не хотів, як громадянин України, щоб цей наратив звучав від імені всіх українців. Але пісня красива. І в мене вона є, я її слухаю.

Alyona Alyona та Jerry Heil – Teresa & Maria: слухайте онлайн

Jerry Heil подалася на цей Нацвідбір у дуеті. Чи думали ви про таке рішення?

Ні, це не моя історія. Я відчуваю в собі достатньо сили і бажання донести меседжі, які вважаю актуальними і важливими сьогодні. Мені комфортно це робити самому.

Воскреслий з мертвих, – MELOVIN про новий альбом та свій стан зараз

А загалом, чи думає MELOVIN про дуети?

Він завжди думає про якісь дуети. Чи будуть? Колись будуть. Планувалися ще в тому році наприкінці. Щось не складалося через війну, через концерти артистів. Тому щось планується. Головне для мене зараз – я працюю над альбомом. Головне мені його зробити нарешті. Мої фани вже починають бити в бубон і бігати навколо мене з цим альбомом.

Я думаю, що ми приїдемо до Львова. Я би хотів тут відсвяткувати свій день народження 11 квітня. Ми вже вчора сиділи в готелі і спілкувалися про це. Хочу відсвяткувати день народження у Львові і на сцені. Це буде для мене зворушливо. Я святкував лише в Києві, в Одесі. Хочу зробити концерт у Львові, тому що це одне з моїх рідних тепер міст. Коли я просто приїжджаю і навіть на радіо можу не ходити, а просто перебувати тут, тому що мені кайфово.

MELOVIN у Львові / Фото пресслужби

Ми спілкуємось перед другою річницею повномасштабної війни. І досить складний зараз час для всіх українців Загалом, який настрій зараз у вас? Як ви почуваєтеся?

Воскреслий з мертвих. Я себе почуваю добре. Тому що по-іншому почувати себе – гріх. Не можна впадати в сум, не можна жалітися на життя. Все, що відбувається, для чогось, напевно, потрібно. Якщо нам це не дуже подобається, ну давайте заб'ємо просто на це х*р і підемо творити свою історію власну. І про це також тут є слід і пісні Dreamer. Вона якраз про це. Працюй далі. Війни були, є і завжди будуть. Бо таке у нас, вибачте, кончене є людство. Їм це подобається. Комусь зверху дуже подобається грати з людьми.

Ну, окей, що ми можемо робити? Плакати від втрат, тому що вмирають і знайомі, і родичі, і близькі люди. І я також втратив на фронті близьких людей. Що я маю з цим робити? Конвертувати не в ненависть, а конвертувати це в свою творчість, щоб залишитись ментально здоровим. Тому що саме коли ти ментально здоровий, ти можеш допомогти комусь іншому.

Тому не дарма на літаку ми одягаємо маску спочатку на себе у час турбулентності, а потім вже на того, хто поруч. Все, що відбувається, жахливо. Як ти себе почуваєш? Жахливо. А що я можу для себе зробити, щоб відчувати себе трошки краще? А коли трошки краще, так можу і музику писати, і марафон запустити, який я запускав – "Від мрій до дій". І якось бути кориснішим. Ми ж все одно хочемо бути корисним для соціуму. В цьому, до речі, і полягає ментальне здоров'я. Один з пунктів – бути корисним. І для себе, і для соціуму.

Слідкував ще з "Х-Фактора", – MELOVIN познайомився з Василем Зінкевичем – другом Івасюка

Ми познайомилися в телефонному режимі через менеджмент. Взагалі історія Dreamer піднімає наш ДНК. ДНК музичне, ДНК ментальне. І задача в мене, як артиста, задача MELOVIN на Євробаченні – це там залишити нашу ДНК. Не особисто свою, а нашого українського народу.

Наша ДНК – це не лише фолкмузика, це дуже дивно і примітивно. Насправді ні. У нас не скрізь була фолкмузика. У нас багатожанрова музика. І хочеться бути про ДНК, а не просто про сопілку, або про один інструмент з української культури. У нас безліч інструментів. Ми не можемо їх запхати всіх в пісні. А інколи ми можемо не запхати взагалі ці інструменти. Ми можемо начинити, зробити начиння про нас, а не про когось. Не про чужі наративи.

І познайомилися з паном Зінкевичем, поспілкувалися, як виявилося, він слідкував за мною ще з "Х-Фактора". І я почув стільки слів підтримки в мою адресу, що навіть не міг собі уявити, що людина весь цей час слідкувала за моїм ростом і відзначає якісь моменти, де розуміє, що я ще вище, ще вище. У мене це було до мурах, я не міг взагалі повірити. І ось, взагалі, що колись така людина, Герой України, може про це мені казати.

Його музику має чути світ, – ексклюзивний коментар Героя України Василя Зінкевича про MELOVIN

24 Канал звернувся за коментарем до друга Володимира Івасюка – Василя Зінкевича. Ексклюзивно він розповів про своє ставлення до творчості MELOVIN, а також поділився враженнями від конкурсної пісні.

Мені дуже почесно, що такий хлопчина, молоденький ще, але вже окрилений бажанням не просто перемагати, він глибше набагато. У нього є все це! Я за ним слідкую ще з часів "Х-фактора". У нього це від природи! Це те, чому не вчать.

MELOVIN постійно вдосконалюється, він все це відчуває, тому що українське пісенне джерело – воно непросте і воно в ньому відчувається! Він є талановитий, тому у цьому просторі намагається себе відкрити. Це все природно. В нього неймовірний голос, яким він вправно володіє. Цей хлопчина створює інтелектуальну музику, якої зараз не так багато.

Я маю його 10 пісень, слухав Dreamer. Вона мені сподобалася. Вона вокально складна і я маю за честь, що він такий юний, але з такою повагою і шаною до артистів, які стояли у витоків української музики: Зінкевич, Івасюк, Яремчук. Я в ньому бачу продовження ДНК нації, нашого музичного коду. Його музику має чути не тільки Європа, а й світ. Пишаюся, що є такі у нас молоді й талановиті артисти.



Василь Зінкевич, Володимир Івасюк, Назарій Яремчук / Фото "Збруч"