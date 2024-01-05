Ніна Матвієнко пішла з життя у жовтні 2023 року. Легендарна співачка не дожила всього два дні до свого 76 дня народження.

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Тоня Матвієнко поширила останнє повідомлення від своєї мами

У фрагменті останнього повідомлення, Ніна Митрофанівна зізналась, що дуже хоче жити. Артистка шкодувала, що не ставилась уважніше до свого здоров'я.

Любила життя, та сама не встигла нажитися. Поки заробляла, поки бігала, не взріла, коли воно так швидко закінчилось. Треба було кожен рік ходити перевірятися. Але ж нічого не боліло, для чого?

– казала вона.

Ніна Митрофанівна у зверненні згадала Україну та назвала себе її дитиною. Вона закликала усіх молитися за батьківщину.

Моліться за Україну. Вона варта цієї молитви. Я вперше відчула, що я – її дитина. Вибач. Якби могла, пригорнула б до серця всю. Там стільки квітів для неї всередині, стільки ніжності та болі. Кожен день з нею говорила, просила поносить мене подовше,

– сказала артистка.

Інтерв'ю Тоні Матвієнко: дивіться відео онлайн

Що раніше розповідала Тоня про маму

Тоня зізналась, що її матір хворіла на онкологію протягом чотирьох років. Однак, дізналась про це лише на початку серпня 2023 року. Згодом її стан здоров'я погіршився, тому її доправили до лікарні. Тоді вона й дізналася про страшний діагноз мами.

У жовтні минулого року Ніна Матвієнко пішла з життя. Їй було 75 років. Ця новина стала шоком для багатьох українців, які любили творчість легендарної співачки.

Матвієнко ділилась, що одразу після смерті матері відчувала сильний шок і стрес. Вона сказала, що майже три тижні не могла спати. Тоня зізналась, що її супроводжувало відчуття присутності матері. Водночас артистка не мала апетиту, вживала снодійні та втратила половину волосся.