Друзями нам не бути, – Ілона Гвоздьова висловилася про конфлікт з Володимиром Остапчуком

Танцівниця Ілона Гвоздьова познайомилася з шоуменом Володимиром Остапчуком на шоу "Танці з зірками". Втім, після участі в проєкті між зірками виникли певні непорозуміння. Ілона вже прокоментувала конфлікт з Володимиром.

Водночас Гвоздьова повідомила, скільки заробляє за роботу хореографом. Вона зазначила, що її гонорари ніколи не були "захмарними".

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Ілона пригадала ситуацію, коли неочікувано зустрілася з Володимиром. Танцівниця мала відвідати презентацію колекції одягу в столичному ЦУМі.

Прямуючи на захід, Гвоздьова скористалася ліфтом, а коли вона приїхала на перший поверх, то побачила Остапчука. За словами хореографа, зустріч стала несподіванкою для обох, втім зв'язок зірки не підтримують.

Ліфт відкрився, ми привіталися, я пішла по справах. Умовно кажучи, якщо б сталася якась зухвала ситуація, я думаю, ми одне одному б допомогли. Але друзями нам не бути. Не цікавлюсь його життям, у мене є інші приклади для наслідування,

– розповіла Ілона.

Ілона Гвоздьова про конфлікт з Володимиром Остапчуком: дивіться відео онлайн

Чому між Гвоздьовою і Остапчуком виник конфлікт