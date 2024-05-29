Друзями нам не бути, – Ілона Гвоздьова висловилася про конфлікт з Володимиром Остапчуком
Джерело:"Люкс ФМ"
Танцівниця Ілона Гвоздьова познайомилася з шоуменом Володимиром Остапчуком на шоу "Танці з зірками". Втім, після участі в проєкті між зірками виникли певні непорозуміння. Ілона вже прокоментувала конфлікт з Володимиром.
Водночас Гвоздьова повідомила, скільки заробляє за роботу хореографом. Вона зазначила, що її гонорари ніколи не були "захмарними".
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Ілона пригадала ситуацію, коли неочікувано зустрілася з Володимиром. Танцівниця мала відвідати презентацію колекції одягу в столичному ЦУМі.
Прямуючи на захід, Гвоздьова скористалася ліфтом, а коли вона приїхала на перший поверх, то побачила Остапчука. За словами хореографа, зустріч стала несподіванкою для обох, втім зв'язок зірки не підтримують.
Ліфт відкрився, ми привіталися, я пішла по справах. Умовно кажучи, якщо б сталася якась зухвала ситуація, я думаю, ми одне одному б допомогли. Але друзями нам не бути. Не цікавлюсь його життям, у мене є інші приклади для наслідування,
– розповіла Ілона.
Ілона Гвоздьова про конфлікт з Володимиром Остапчуком: дивіться відео онлайн
Чому між Гвоздьовою і Остапчуком виник конфлікт
- У 2019 році Володимир Остапчук взяв участь у шоу "Танці з зірками", де його партнеркою стала Ілона Гвоздьова. Пара впевнено йшла до перемоги, однак у півфіналі покинула проєкт. Свою поразку танцівниця одразу прокоментувала, зазначивши, що Остапчук не хотів працювати в парі через самомилування.
- Ба більше, шоумен під час шоу заявив про розрив з дружиною Оленою Войченко, що заплямувало репутацію Ілони. Річ у тім, що після слів Остапчука Гвоздьову почали підозрювати у причетності до розлучення ведучого з його коханою.
- Однак, Ілона більше не засуджує Володимира за його рішення. До того ж вона пояснила, що не спілкується з ведучим, оскільки має з ним різні погляди на життя.