В то же время Гвоздева сообщила, сколько зарабатывает за работу хореографом. Она отметила, что ее гонорары никогда не были "заоблачными".
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Илона вспомнила ситуацию, когда неожиданно встретилась с Владимиром. Танцовщица должна была посетить презентацию коллекции одежды в столичном ЦУМе.
Направляясь на мероприятие, Гвоздева воспользовалась лифтом, а когда она приехала на первый этаж, то увидела Остапчука. По словам хореографа, встреча стала неожиданностью для обоих, впрочем связь звезды не поддерживают.
Лифт открылся, мы поздоровались, я пошла по делам. Условно говоря, если бы произошла какая-то дерзкая ситуация, я думаю, мы друг другу бы помогли. Но друзьями нам не быть. Не интересуюсь его жизнью, у меня есть другие примеры для подражания,
– рассказала Илона.
Илона Гвоздева о конфликте с Владимиром Остапчуком: смотрите видео онлайн
Почему между Гвоздевой и Остапчуком возник конфликт
- В 2019 году Владимир Остапчук принял участие в шоу "Танцы со звездами", где его партнершей стала Илона Гвоздева. Пара уверенно шла к победе, однако в полуфинале покинула проект. Свое поражение танцовщица сразу прокомментировала, отметив, что Остапчук не хотел работать в паре из-за самолюбования.
- Более того, шоумен во время шоу заявил о разрыве с женой Еленой Войченко, что запятнало репутацию Илоны. Дело в том, что после слов Остапчука Гвоздеву начали подозревать в причастности к разводу ведущего с его возлюбленной.
- Однако, Илона больше не осуждает Владимира за его решение. К тому же она объяснила, что не общается с ведущим, поскольку имеет с ним разные взгляды на жизнь.