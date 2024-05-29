Ілона Гвоздьова чесно відповіла, скільки заробляє за роботу хореографинею
Джерело:"Тур Зірками"
Танцівниця Ілона Гвоздьова заробляє не тільки своїми виступами, але й роботою хореографині. Вона розповіла про суми своїх гонорарів.
Ілона Гвоздьова не приховує, що корпоративи були основним джерелом заробітку артиста. Це стосується не тільки ведучих чи співаків, але й танцівників.
Цікаво За однієї умови: Олена Тополя назвала українську співачку, якій готова подарувати пісню
Зараз Ілона Гвоздьова не так часто виступає на корпоративах. Але її запрошують на різні заходи, весілля. Також вона працює хореографинею: ставить танці для наречених, для шкільних випускних і не тільки.
За словами Гвоздьової, її гонорари не були захмарними ні до повномасштабної війни, ні зараз. Ілона розсекретила, що її послуги й уроки коштують від 10 до 20 тисяч гривень залежно від того, що замовляють люди.
Я не можу сказати, що в мене зараз захмарні гонорари,
– зауважила Ілона Гвоздьова.
У період повномасштабної війни вона відкрила ще один свій талант – ораторські здібності. Тож Ілона Гвоздьова може знайти себе в іншій сфері окрім танців.
Скільки заробляє Ілона Гвоздьова
- Ілона Гвоздьова веде блог, заробляє на рекламі, а ще працює викладачкою в Київському національному університеті культури і мистецтва. Вона викладає дисципліну "мистецтво балетмейстера".
- Нещодавно Гвоздьовій трохи підняли зарплатню – тепер вона становить від 10 до 15 тисяч гривень. Все залежить від навантаженості викладача.
- Нещодавно танцівниця зізналась про те, що продала бізнес Gvozdeva Dance Complex за лічені тижні до повномасштабної війни. Вона ухвалила таке рішення через пандемію та велику відповідальність. Реанімувати студію зараз хореографиня неготова, адже безпека дітей стоїть на першому місці.