Хореографиня зізналась, що продала Gvozdeva Dance Complex не так через війну, що наближалася, як через пандемію коронавірусу. Причиною були обмеження та складнощі.

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Чому Ілона Гвоздьова продала бізнес

За словами танцівниці, проєкт було з кожним роком реалізовувати складніше.

До того ж були великі обмеження не тільки для власників бізнесу, але й робочої команди. У мене були гарні, юні й талановиті дівчата і я не хотіла примусово робити їм вакцинації. І вони теж не бажали на той момент це робити. Тому, напевно, настав час закрити студію й рухатися далі. І сьогодні можу сказати, що, напевно, таким чином Бог мене відвів,

– висловилась Ілона Гвоздьова.

Хореографиня пояснила, що якби вона далі займалась студією під час війни, то переживала б вдесятеро більше. Адже дуже складно брати відповідальність за чужих дітей. Саме тому зірка уникає танцювальних дитячих проєктів зараз.

"Зараз я не готова реанімувати студію. Я вважаю, що відкрити студію треба в такому місці, де б учні почували себе в безпеці. Зараз у Києві я не почуваю себе в безпеці. Для того, щоб відкрити студію з усіма дозволеними умовами, укриттям, сигналами тривоги треба неабиякі кошти. А просто орендувати приміщення – я це зараз і роблю. Як тренер орендувала на годину, провела заняття і пішла – і мене нічого не турбує", – додала Ілона Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова також є викладачкою