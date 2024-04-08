Бог мене відвів, – Гвоздьова пояснила, чому продала свій бізнес перед початком великої війни

Танцівниця Ілона Гвоздьова мала власну студію до початку повномасштабної війни. Але вона вирішила відмовитися від бізнесу буквально незадовго до 24 лютого 2022.

Хореографиня зізналась, що продала Gvozdeva Dance Complex не так через війну, що наближалася, як через пандемію коронавірусу. Причиною були обмеження та складнощі.

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Чому Ілона Гвоздьова продала бізнес

За словами танцівниці, проєкт було з кожним роком реалізовувати складніше.

До того ж були великі обмеження не тільки для власників бізнесу, але й робочої команди. У мене були гарні, юні й талановиті дівчата і я не хотіла примусово робити їм вакцинації. І вони теж не бажали на той момент це робити. Тому, напевно, настав час закрити студію й рухатися далі. І сьогодні можу сказати, що, напевно, таким чином Бог мене відвів,

– висловилась Ілона Гвоздьова.

Хореографиня пояснила, що якби вона далі займалась студією під час війни, то переживала б вдесятеро більше. Адже дуже складно брати відповідальність за чужих дітей. Саме тому зірка уникає танцювальних дитячих проєктів зараз.

"Зараз я не готова реанімувати студію. Я вважаю, що відкрити студію треба в такому місці, де б учні почували себе в безпеці. Зараз у Києві я не почуваю себе в безпеці. Для того, щоб відкрити студію з усіма дозволеними умовами, укриттям, сигналами тривоги треба неабиякі кошти. А просто орендувати приміщення – я це зараз і роблю. Як тренер орендувала на годину, провела заняття і пішла – і мене нічого не турбує", – додала Ілона Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова також є викладачкою