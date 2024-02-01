Кондратюк вважає, що Козловський зараз ніде не воює, тому що судові виплати від артиста припинилися в жовтні 2023 року. На думку продюсера, це пов'язано з тим, що тепер Віталій не має офіційної зарплати.
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Козловський відповів на закиди Кондратюка
Натомість співак у своєму інстаграмі оприлюднив скриншот з інтерв'ю колишнього продюсера. Він вирішив не виправдовуватися перед Ігорем та відповів йому дуже коротко: "За*бав".
Також він долучив смайл, який демонструє закрите долонею обличчя. Зазвичай його ставлять, коли чогось не сприймають або зляться.
Козловський відповів на закиди Кондратюка / Скриншот з інстаграму артиста
Відомо, що Віталія мобілізували на початку літа 2023 року. Він вступив до бригади Національної гвардії України "Рубіж". У липні артист офіційно склав військову присягу. Він розповідав, що кілька разів з побратимами потрапляли під потужні обстріли.
Вже наприкінці листопада співак зізнався, що перевівся в іншу військову частину. Зараз він проходить службу в Києві. За словами Козловського, це була ініціатива тих, до кого він зараз перевівся.
Як почалися розбірки між Кондратюком і Козловським
- Конфлікт продюсера з підопічним триває вже понад 10 років. Після припинення співпраці, Кондратюк подав на Віталія до суду через порушення авторського права. Оскільки йому вдалося виграти всі суди, Козловський повинен був сплатити продюсеру чимало коштів.
- Йдеться про суму в три мільйони гривень. За словами Козловського, він вже сплатив екснаставнику один мільйон та має віддати ще два. Хоча Кондратюк відповів, що у 2019- 2023 роках, артист виплатив йому близько 43 тисяч гривень.
- Минулого року артист вступив до ЗСУ й більшість зарплати віддавав на погашення боргу експродюсеру та на штраф у держбюджет. Ігорю пропонували призупинити сплату боргу, допоки Козловський воює, утім, він відмовився.
- Продюсер вважає, що крапку у конфлікті з експідопічним, давно поставив суд. Тож Ігор очікує сплату всіх штрафів, накладених судом.