Кондратюк вважає, що Козловський зараз ніде не воює, тому що судові виплати від артиста припинилися в жовтні 2023 року. На думку продюсера, це пов'язано з тим, що тепер Віталій не має офіційної зарплати.

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Натомість співак у своєму інстаграмі оприлюднив скриншот з інтерв'ю колишнього продюсера. Він вирішив не виправдовуватися перед Ігорем та відповів йому дуже коротко: "За*бав".

Також він долучив смайл, який демонструє закрите долонею обличчя. Зазвичай його ставлять, коли чогось не сприймають або зляться.



Козловський відповів на закиди Кондратюка / Скриншот з інстаграму артиста

Відомо, що Віталія мобілізували на початку літа 2023 року. Він вступив до бригади Національної гвардії України "Рубіж". У липні артист офіційно склав військову присягу. Він розповідав, що кілька разів з побратимами потрапляли під потужні обстріли.

Вже наприкінці листопада співак зізнався, що перевівся в іншу військову частину. Зараз він проходить службу в Києві. За словами Козловського, це була ініціатива тих, до кого він зараз перевівся.

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