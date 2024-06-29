Не цурались рідної мови: хто з українських зірок ще до війни спілкувався виключно українською
Багато українських знаменитостей усе життя розмовляли та творили українською. Ці люди підтримували та популяризували україномовну культуру попри тенденцію на все російське.
У час російсько-української війни питання мови стало наріжним каменем довкола якого точаться гострі дискусії. Хтось почав зараз вивчати державну мову, комусь достатньо того, що вже знає, а інші усе життя розмовляли українською. Зірки, як лідери думок, для своїх шанувальників подекуди виступають авторитетами в цьому питанні.
До теми Хто з українських артистів до 24 лютого співав російською мовою
Хто із зірок завжди спілкувався українською
Ольга Фреймут
Телеведуча була і залишається однією з найексцентричніших особистостей нашого інфопростору. Найбільшої популярності здобула участю в проєктах "Підйом", "Ревізор", "Хто зверху?", "Інспектор Фреймут" тощо.
Попри те, що зараз жінка із сім'єю проживає у Великій Британії, Ольга завжди розмовляла українською, як у повсякденному житті, так і на телебаченні. Її родзинкою було вживати діалектичні слова, що надавали розмові нового мовного забарвлення.
Михайло Хома (Дзідзьо)
Співак народився на Заході Україні. В одному з інтерв'ю виконавець розповідав, що це нормально в Україні розмовляти українською і поважати свою мову. Інших думок навіть бути не може.
Дзідзьо виріс на народних піснях, культурі й традиції. Він певний, що варто було б російське заборонити, а українське взяти на озброєння.
Сергій Притула
Український громадський діяч і волонтер, а у минулому – гуморист і телеведучий, завжди будував програми та виступав українською.
У 2022 році Сергій говорив, що зараз у суспільстві не стоїть мовне питання, адже люди самі почали переходити з російської. На його думку, побутове спілкування – це вибір кожного. Притула виразив прикрість за конфліктні ситуації на мовному підґрунті, але водночас розуміє тих, хто агресивно реагує на російську мову.
Христина Соловій
Співачка висловила жорстоку позицію щодо того, що потрібно розмовляти українською. Зокрема, в інтерв'ю Маші Єфросиніній, вона дорікнула всім артистам, що до повномасштабного вторгнення вони загравали з росіянами. На її думку, у цих знаменитостей завжди буде кров українців на руках, на серці й на душі.
Тоня Матвієнко
Донька легендарної співачки Ніни Матвієнко завжди плекала українську мову у своїх піснях і творчості. Вона якось розповідала, що на одній із вечірок їй дорікнули за українську. Тоня ж сказала, що російською говорити може, але не хоче.
Тарас Тополя
Фронтмен гурту "Антитіла" ще зі студентських років прагнув донести публіці, що потрібно відроджувати українську мову та культуру. Попри те, що російська у той час домінувала, команда не відмовилась від поставленого курсу.
Як казав сам Тополя, "українською співати було співати невигідно, але ми писали українською. Без варіантів".
Ірина Федишин
Виконавиця неодноразово заявляла, що їй огидно слухати російські пісні. Вона розповідала, що ще з уроків історії пам'ятає всі ті звірства, які творили радянська влада та росіяни стосовно наших людей.
Ірина впевнена, що українська мова – це важлива деталь кожного народу, тому не можна піддавати маніпуляції це питання.
Віктор Павлік
Народний артист України давно говорив про те, що мовне питання дуже складне. На його думку, "кілька поколінь має померти, а кілька народитись і вирости в україномовному середовищі".
Він не засуджує людей, які виросли в російськомовних родинах, але не розуміє чого для них не стоїть принципове питання того, щоб вивчити державну мову.
Сергій Танчинець
Лідер гурту "Без обмежень" заявляв, що є прихильником лагідної українізації. Він не впевнений, що людей потрібно "ламати через коліно". На його думку, українцям потрібно створити такі умови, щоб вони самі захотіли розмовляти українською.
Святослав Вакарчук
Ще один артист, а в минулому й політик, який завдяки своїй творчості та діяльності гурту "Океан Ельзи" популяризував українську мову та культуру. Чоловік не обрав російської, яка на той час була на піку популярності, а зробив ставку на українську, бо любить її, поважає та цінує.
Насправді список зірок, які завжди розмовляли українською мовою, доволі великий. Серед них:
- співачка Оксана Муха;
- співачка Катерина Павленко;
- продюсер Ігор Кондратюк;
- співачка Ольга Цибульська;
- музикант Олександр Положинський;
- ведуча Іванна Онуфрійчук;
- реперка Alyona Alyona;
- співачка Руслана та багато інших.