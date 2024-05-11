Хто переможе на Євробаченні-2024: опитування серед глядачів прямо з Мальме
11 травня стартує гранд-фінал Євробачення-2024. Вже зовсім скоро ми дізнаємося ім'я переможця конкурсу. Глядачі, які наразі перебувають у Мальме поділилися думкою щодо ймовірного тріумфатора цьогорічного конкурсу.
Show 24 провів опитування серед глядачів Євробачення-2024 у Мальме. Вони висловили різні думки щодо ймовірного переможця конкурсу.
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Хто переможе у Євробаченні-2024
Більшість єврофанів впевнені, що це буде представник Хорватії Baby Lasagna з композицією Rim Tim Tagi Dim. Втім, деякі вважають, що переможцем стане учасник від Швейцарії Nemo з треком The Code. Водночас кришталевий кубок можуть отримати Ірландія або Україна, на думку єврофанів.
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Що відомо про фінал Євробачення-2024
- Він відбудеться, у суботу, 11 травня. У цей день стане відомо ім'я переможця Євробачення-2024.
- Лідером букмекерів зараз є представник Хорватії – Baby Lasagna. Саме він може отримати омріяний кубок. Друге місце прогнозують представниці Ізраїлю – Еден Голан. Третє місце може посісти Швейцарія. Водночас Україна наразі займає шосту ланку, за прогнозами букмекерів.
- Прямий ефір розпочнеться о 22:00 за київським часом. Трансляцію Євробачення-2024 можна переглядати на кількох платформах: телеканал і сайт "Суспільне. Культура", сайт Eurovision.ua, ютуб-канал "Євробачення Україна".