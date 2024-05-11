Хто переможе на Євробаченні-2024: опитування серед глядачів прямо з Мальме

11 травня стартує гранд-фінал Євробачення-2024. Вже зовсім скоро ми дізнаємося ім'я переможця конкурсу. Глядачі, які наразі перебувають у Мальме поділилися думкою щодо ймовірного тріумфатора цьогорічного конкурсу.

Show 24 провів опитування серед глядачів Євробачення-2024 у Мальме. Вони висловили різні думки щодо ймовірного переможця конкурсу.

Не пропустіть Фінал Євробачення-2024 скоро в ефірі: онлайн-трансляція пісенного конкурсу з Мальме

Хто переможе у Євробаченні-2024

Більшість єврофанів впевнені, що це буде представник Хорватії Baby Lasagna з композицією Rim Tim Tagi Dim. Втім, деякі вважають, що переможцем стане учасник від Швейцарії Nemo з треком The Code. Водночас кришталевий кубок можуть отримати Ірландія або Україна, на думку єврофанів.

Ексклюзивне опитування єврофанів у Мальме: дивіться відео онлайн

Що відомо про фінал Євробачення-2024