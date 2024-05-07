Беззаперечний фаворит букмекерів: кому прогнозують перемогу на Євробаченні-2024

Тривалий час незмінним лідером букмекерів Євробачення-2024 залишається представник Хорватії Baby Lasagna. Він виступить із запальною піснею Rim Tim Tagi Dim.

Саме цей виконавець найпершим витіснив alyona alyona & Jerry Heil з першого місця у рейтингу букмекерів. Зауважимо, що зараз шанс на перемогу українського дуету становить 8 відсотків.

Вас також може зацікавити alyona alyona й Jerry Heil: що відомо про представниць України на Євробаченні-2024

Що відомо про представника Хорватії та його пісню

Станом на 7 травня Baby Lasagna має 33% шансів на перемогу у 68 пісенному конкурсі. Конкурсна пісня 28-річного Марко Пурішича з гумором змальовує міграцію молодих хорватів у пошуках перспектив. За два місяці кліп на трек Rim Tim Tagi Dim переглянули понад 4,4 мільйона разів.

Відомо, що Baby Lasagna почав грати на гітарі з 8 років. Виконавець раніше був учасником гурту Manntra, а сольну кар'єру розпочав у 2023 році.

Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim: дивіться відео онлайн

Хто входить у п'ятірку фаворитів Євробачення-2024

У рейтингу букмекерів перед першим півфіналом швейцарський співак Nemo з піснею The Code посів друге місце. За ним йде італійська виконавиця Анджеліна Манго з треком La noia, випередивши представниць України alyona alyona та Jerry Heil. Тим часом п'яту сходинку посів ірландський виконавець Bambie Thug з треком Doomsday Blue.