Відомо, що передшоу Нацвідбору-2024 почнуть транслювати о 17:30, а сам фінал – о 18:00. Його можна буде переглянути на каналі та сайті "Суспільне Культура", у фейсбуці Суспільного, "Євробачення Україна" та у застосунку Дія.

До теми Фінал Нацвідбору на Євробачення-2024: коли та де оберуть представника від України

Як і минулого року, результати фіналу конкурсу залежатимуть на 50% від журі та на 50% від глядачів. Проголосувати за фаворита можна буде в Дії. Для цього потрібно перейти у розділ "Сервіси", потім – "Опитування" та обрати "Активні опитування".

Учасники фіналу Нацвідбору-2024 виступатимуть у такому порядку:

YAKTAK – Lalala INGRET – Keeper NAZVA – Slavic English ANKA – "Палала" Drevo – Endless chain alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria MELOVIN – DREAMER SKYLERR – Time is running out Ziferblat – Place I Call Home YAGODY – Tsunamia NAHABA – GLASSS

Суддями відбору стануть виконавець образу Вєрки Сердючки Андрій Данилко, співачка Джамала та лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець. А ведучими цього року будуть Тімур Мірошниченко, фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна та відомий стендап-комік Василь Байдак.

Де саме відбудеться захід невідомо, місце події ретельно приховують заради безпеки учасників та гостей Нацвідбору. Квитки на подію також неможливо придбати.

Редакція Showbiz 24 вирішила поцікавитись у Вас, кого вважаєте переможцем Нацвідбору-2024 та гідним представником України на Євробаченні цього року.