Була людиною, яка розбила сім'ю, – Христина Соловій про хейт через стосунки з Жаданом

Співачка Христина Соловій висловилась про стосунки з Сергієм Жаданом. Артистка зауважила, що їхній роман викликав немало пліток та хейту в її бік.

Христина Соловій у новому інтерв'ю зізналась, що не хотіла б говорити про Сергія Жадана, адже зараз він робить важливу справу. Водночас письменник ніяк не відреагував на її нову пісню "Камертон", а вона хотіла б залишитися з колишнім у хороших стосунках.

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Мені хотілося поставити в усіх цих розмовах і плітках красиву крапку, щоб ми з ним залишилися в хорошому тоні спілкування. Мені ніколи не хотілося бути коханкою Жадана, й ініціатива цих стосунків завжди була від нього. Я ніколи й не була коханкою Жадана,

– зауважила співачка.

Христина Соловій зауважила, що довгий час вона та Сергій Жадан приховували їхній роман. Тому з хейтом вона не стикалась певний час. Однак для неї очевидно, що було багато жінок, які "не бажали добра" й не сприймали її об'єктивно. Та Христина не читає коментарів та має броню до закидів, де її називали "розлучницею".

"Я ж такою й була – останньою бл*ддю, шльондрою, людиною, яка розбила сім'ю, хоча... Я не хочу говорити за Сергія. Він вибрав мовчання, і я це поважаю", – додала артистка.

Інтерв'ю з Христиною Соловій: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, вперше про стосунки Сергія Жадана та Христини Соловій заговорили весною 2023 року, а вже восени їхній роман завершився. Співачка закохалася в іншого чоловіка.