Кристина Соловий в новом интервью призналась, что не хотела бы говорить о Сергее Жадане, ведь сейчас он делает важное дело. В то же время писатель никак не отреагировал на ее новую песню "Камертон", а она хотела бы остаться с бывшим в хороших отношениях.

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Мне хотелось поставить во всех этих разговорах и сплетнях красивую точку, чтобы мы с ним остались в хорошем тоне общения. Мне никогда не хотелось быть любовницей Жадана, и инициатива этих отношений всегда была от него. Я никогда и не была любовницей Жадана,

– отметила певица.

Кристина Соловий заметила, что долгое время она и Сергей Жадан скрывали их роман. Поэтому с хейтом она не сталкивалась определенное время. Однако для нее очевидно, что было много женщин, которые "не желали добра" и не воспринимали ее объективно. Но Кристина не читает комментариев и имеет броню к упрекам, где ее называли "разлучницей".

"Я же такой и была – последней бл*дью, шлюхой, человеком, который разбил семью, хотя... Я не хочу говорить за Сергея. Он выбрал молчание, и я это уважаю", – добавила артистка.

Интервью с Кристиной Соловий: смотрите видео онлайн

Напомним, впервые об отношениях Сергея Жадана и Кристины Соловий заговорили весной 2023 года, а уже осенью их роман завершился. Певица влюбилась в другого мужчину.