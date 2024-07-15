Нещодавно Христина Соловій знову відвідала українських захисників. Вона виступала для першої роти Третьої окремої штурмової бригади й була рада бачити знайомі обличчя.

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Співачка зізналась, що її щоразу більше розчаровує цивільна аудиторія, тому що багато хто змирився з війною. Однак вона наголосила, що кожен свідомий український громадянин має приносити користь, велика це справа, чи ні.

"Я розумію, що так працює людська психіка і для того, щоб вижити, нам потрібно якось абстрагуватися. І ми маємо пам'ятати, що йде священна війна, що є люди, які віддають за нас життя, які живуть на межі життя і смерті. Ми їм потрібні донатами, підтримкою психологічною, будь-якою", – підкреслила артистка.

Христина Соловій вважає, що кожен український артист повинен приїздити на передову та виступати для військових. Вона з розумінням ставиться до страхів, але додає, що можна обрати більш безпечні позиції – все це можна обговорити з керівниками цих напрямків.

Артистам не те що варто приїжджати на фронт, вони просто зобов'язані. Справа артиста під час війни, в першу чергу, виступати для військових. Тому що це найважливіша аудиторія, найважливіші люди,

– каже співачка.

Христина Соловій про поїздки до військових: відео

Христина Соловій і раніше висловлювалась про співачок, які не приїздять до військових – вона назвала їх "дурами". Ймовірно, це адресувалось Тіні Кароль. Адже Коля Сєрга називав її ім'я, коли розповідав про зірок, які побоялися виступити для бійців.