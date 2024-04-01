Таке трапляється, – Христина Соловій висловилась про романи з одруженими чоловіками
Джерело:"Люкс ФМ"
Артистка Христина Соловій не приховує, що іноді вона починає роман з чоловіком, перебуваючи у стосунках з іншим. Вона пояснила, як до цього ставиться.
Христина Соловій розповіла, що негативно ставиться до стосунків з одночасно двома чоловіками. Однак інколи це може трапитись з нею.
Дивіться також Христина Соловій розповіла про нового обранця, через якого порвала з Жаданом
Христина Соловій про стосунки з одруженими чоловіками
Таке трапляється у мене, так. Це не ок, але таке буває і я не роблю із цього трагедію,
– зауважила співачка.
Водночас Христина Соловій натякнула, що для неї нормально мати інтимні стосунки з одруженим чоловіком. Але лише в тому випадку, коли шлюб очевидно невдалий.
"Якщо він щасливо одружений – я не буду із ним спати", – зізналась артистка.Нагадаємо, що Христина Соловій почала зустрічатись з Сергієм Жаданом, коли він був офіційно у шлюбі. Про розлучення письменника з дружиною стало відомо лише 26 червня.
З ким зараз зустрічається Христина Соловій
В інтерв'ю Маші Єфросиніній Христина Соловій вперше зізналась, що перебуває у нових стосунках після роману з письменником Сергієм Жаданом.
Новий обранець Христини Соловій робить її щасливою, про що вона зізнавалася в інтерв'ю. Співачка мало розповідала про бойфренда, оскільки насправді не любить ділитися потаємним. Відомо лише те, що коханий виконавиці є військовослужбовцем. Він старший за Христину на 11 років.