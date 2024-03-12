У мережі не вщухає скандал щодо наявності треків Христини Соловій на просторах російських сервісів "Яндекс Музыка" та "VK Музыка". Як пояснює артистка, вона на це не давала офіційного дозволу, тому ніякого прибутку від цього не отримує.

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Христина Соловій про наявність своїх треків на російських платформах

Мова йде про кілька пісень Соловій, а також її дует з Олегом Скрипкою, які без проблем можна прослухати в Росії. Наприклад, її хіт Тримай користується шаленою популярність серед росіян. Його часто використовують у зйомках кіно і в вірусних відео для соцмереж. На початку 2024 року до Інтернету потрапив фрагмент із льодового шоу Тетяни Навки, де звучить ця ж пісня.

Як пояснює Христина, вона не давала офіційного дозволу на це, тому всі треки розміщено незаконно, порушуючи права інтелектуальної власності.

"Жоден з моїх треків не розміщений на російських платформах офіційно. Усі доступні композиції — піратські публікації, на поширення яких я не давала згоди і з яких я не отримую жодного прибутку. Як ми вже бачили за "Лєдовим шоу" — це, на жаль, не те, чому варто дивуватися. Крадії крадуть", – зауважила Соловій.

Щодо музичної колаборації з Олегом Скрипкою, то всі права на трек, як переконує Христина, належать артисту, тому подібні питання потрібно ставити саме йому.

Щодо треку "Зима", записаного спільно з Олегом Скрипкою, – усі права на цю композицію належать Олегу Скрипці, він є автором слів та музики. Так само він відповідальний за її поширення та розміщення на будь-яких музичних платформах,

– резюмувала Соловій.

Також Соловій звернулася до українських ЗМІ, які поширювали неправдиву інформацію. Співачка заявила, що очікує спростування новин, інакше вона подасть до суду.

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