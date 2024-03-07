Пресинг витримували одиниці, – Бурмака підтримала Христину Соловій після сварки з Єфросиніною

Співачка Марія Бурмака прокоментувала гучне інтерв'ю Христини Соловій Маші Єфросиніній. Зокрема, суперечку жінок про мовне питання та розмивання кордонів з Росією упродовж попередніх років.

Виконавиця Марія Бурмака розповіла про свій кар'єрний шлях та спроби популяризувати українську пісню. Вона підкреслила, що упродовж 30 років в Україні запит створювався на російську та російськомовну культуру.

До слова Я не буду мовчати, – Єфросиніна пояснила, чому не видалила емоційну суперечку з Соловій

Марія Бурмака підтримала Христину Соловій

Співачка розповіла, що повністю україномовні артистки були в меншості – серед них вона та й Христина Соловій. Бо не всі витримували пресинг цього запиту.

Таких як я, що витримували цей пресинг 35 років – були одиниці (тому і вважаю, що маю право так говорити). Будемо чесними. Україномовний музичний продукт не хотіли брати на FM та музичні канали. Про мене прямо казали: ця Бурмака, ця її українська мова,

– пригадала артистка.

Марія Бурмака розповіла, що кліпи мали бути зняті в естетиці російських робіт, щоб їх взяли на музичні канали. Або ж брали кліпи тих артистів, які хотіли або вже працювали на Росію.

"Масштаб фінансових можливостей був неспівмірний. Та і зараз ці артисти мають заощадження вкладати у свою музику і кліпи. Вони були успішними фінансово ці роки, бо власне сиділи на двох стільцях. Україномовні артисти часто знімали свої кліпи за останні свої кошти. А телеканали їх не брали, бо "неформат", "не підходить" і, знову будемо чесними, вони не були вигідною співпрацею, бо це ж не якийсь великий лейбл російських і українських артистів", – зауважила співачка.

На думку Марії Бурмаки, абсолютна більшість музичних медіа, співаків та продюсерів прагнули всидіти на двох стільцях. Зараз хтось має сміливість це визнати, а хтось перекладає відповідальність, щоб "втриматись в сідлі".

Інтерв'ю Христини Соловій: дивіться відео онлайн

Про що посперечалися Маша Єфросиніна та Христина Соловій

Співачка в інтерв'ю заявила, що кожен, хто вибудовував мости та розмивав культурні кордони з Росією, має понести відповідальність. Адже у них "на руках, на серці й на душі завжди буде кров". Маша Єфросиніна відповіла, що таким був запит аудиторії й саме тому Соловій була "аутсайдеркою шоубізнесу". Христина зауважила, що до тих, хто здійснює перехідний період, українці толерантні, однак Маша назвала це лицемірством після оплесків Соловій.

Після інтерв'ю Маша Єфросиніна пояснила, що вирішила не вирізати їхню суперечку, оскільки вважає, що саме так має будуватися демократичне медіа у вільній країні. Але попросила полишити ср*чі і забути про минуле, натомість думати про теперішнє й майбутнє.