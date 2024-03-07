Исполнительница Мария Бурмака рассказала о своем карьерном пути и попытках популяризировать украинскую песню. Она подчеркнула, что на протяжении 30 лет в Украине запрос создавался на российскую и русскоязычную культуру.

К слову Я не буду молчать, – Ефросинина объяснила, почему не удалила эмоциональный спор с Соловий

Мария Бурмака поддержала Кристину Соловий

Певица рассказала, что полностью украиноязычные артистки были в меньшинстве – среди них она и Кристина Соловий. Потому что не все выдерживали прессинг этого запроса.

Таких как я, что выдерживали этот прессинг 35 лет – были единицы (поэтому и считаю, что имею право так говорить). Будем честными. Украиноязычный музыкальный продукт не хотели брать на FM и музыкальные каналы. Обо мне прямо говорили: эта Бурмака, эта ее украинский язык,

– вспомнила артистка.

Мария Бурмака рассказала, что клипы должны были быть сняты в эстетике российских работ, чтобы их взяли на музыкальные каналы. Или же брали клипы тех артистов, которые хотели или уже работали на Россию.

"Масштаб финансовых возможностей был несоизмерим. Да и сейчас эти артисты имеют сбережения вкладывать в свою музыку и клипы. Они были успешными финансово эти годы, потому что собственно сидели на двух стульях. Украиноязычные артисты часто снимали свои клипы за последние свои средства. А телеканалы их не брали, потому что "неформат", "не подходит" и, снова будем честными, они не были выгодным сотрудничеством, потому что это же не какой-то большой лейбл российских и украинских артистов", – отметила певица.

По мнению Марии Бурмаки, абсолютное большинство музыкальных медиа, певцов и продюсеров стремились усидеть на двух стульях. Сейчас кто-то имеет смелость это признать, а кто-то перекладывает ответственность, чтобы "удержаться в седле".

Интервью Кристины Соловий: смотрите видео онлайн

О чем поспорили Маша Ефросинина и Кристина Соловий

Певица в интервью заявила, что каждый, кто выстраивал мосты и размывал культурные границы с Россией, должен понести ответственность. Ведь у них "на руках, на сердце и на душе всегда будет кровь". Маша Ефросинина ответила, что таким был запрос аудитории и именно поэтому Соловий была "аутсайдером шоубизнеса". Кристина заметила, что к тем, кто осуществляет переходный период, украинцы толерантны, однако Маша назвала это лицемерием после аплодисментов Соловий.

После интервью Маша Ефросинина объяснила, что решила не вырезать их спор, поскольку считает, что именно так должно строиться демократическое медиа в свободной стране. Но попросила оставить ср*чи и забыть о прошлом, вместо этого думать о настоящем и будущем.