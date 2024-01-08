Христина Горняк розповіла, що давно знайома з Морозюк і не вважає, що та досягла успіху завдяки нареченому. На думку колишньої нотаріусині, дівчина стала відомою через "довгу працю та шикарний маркетинг".

До теми Соня Морозюк порушила мовчання щодо корупційного скандалу навколо нареченого та його батька

Горняк підтримала Морозюк у скандалі навколо її нареченого

За словами Христини, вона не схвалює корупцію та розкрадання державного бюджету. Однак, хоче, щоб люди не знецінювали "все, що було до".

Чому люди кажуть тепер, що вона стала популярною через те, що "виїхала" на військовій темі. Так хіба вона єдина? Зараз кожен співак і співачка "виїхали" на цій темі. Я не вважаю це проблемою, бо це те, що гріє серце та душу,

– написала вона.

Колишня нотаріусиня пригадала, як зверталась до Морозюк з проханням підтримати картинами її благодійний захід. Горняк зазначила, що художниця ніколи їй не відмовляла у допомозі. Вона закликала всіх починати з себе.

Я знаю про деяких тих, хто писав у коментарях, а насправді перебуває зі своїми кавалерами за кордоном. Або їздять до своїх українських чоловіків на курорти. Або працюють чоловіки за кордоном. Тому справедливість повинна бути для всіх одна. І кожен повинен почати з себе,

– зазначила Христина.



Горняк підтримала Морозюк / Скриншот з інстаграму блогерки

Водночас Горняк додала, що варто будувати суспільство без "корупції, ненависті та булінгу".

Я за справедливість, за закон для всіх. Далі встановить слідство, хто, як і за що повинен нести покарання і відповідальність. За все в житті ми понесемо відповідальність. Тому важливо, щоб наша совість була чистою,

– додала вона.



Горняк очікує результатів слідства / Скриншот з інстаграму блогерки

Про скандал за участі нареченого Морозюк

Наприкінці грудня Державне бюро розслідувань затримало львівського підприємця Ігоря Гринкевича на хабарі розміром у 500 тисяч доларів. Він є одним із головних постачальників одягу для українських військових. Компанії його родини виграли тендери Міноборони на загальну суму 3,2 мільярда гривень. Бізнесмена підозрюють в розкраданні близько половини цієї суми. Зараз у мережі з'являються факти дорогих покупок членів сім'ї у 2023 році, вже після укладених договорів з Міноборони.

Одна з фірм, що фігурує в корупційному скандалі, зареєстрована на сина – Романа Гринкевича. Він є нареченим Соні Морозюк. Деякі журналісти припустили, що кошти, які той отримав нечесним шляхом, вкладалися у її розвиток.