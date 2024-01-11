Останніми днями нотаріус розповідала, що погано себе почуває. Зараз стало відомо, що саме відбувалося з жінкою.

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Екс-дружина Остапчука поскаржилась на здоров'я

Христина Горняк зізналась, що протягом 4 днів їй було дуже зле. Очевидно, блогерка застудилась.

Чесно скажу, я не знаю, що це було, але 4 дні я просто вмирала. Дихати не могла, чхала по 13 разів підряд, це просто жесть. Ніс закладений, спати складно, тіло боліло, але без температури,

– висловилась вона.

За словами жінки, зараз її самопочуття стало кращим. Вона закликала усіх цінувати власне здоров'я.

Коли ти здоровий, ти апріорі повинен бути щасливим. Це треба цінувати щодня. Такі прості моменти нам потрібні для радості,

– написала Горняк.



Горняк поскаржилась на здоров'я / Скриншот з інстаграму блогерки

Христина також поділилась, що під час хвороби відчувала роздратування та небажання спілкуватися з іншими людьми. Однак, зараз блогерка відпочиває в Іспанії, тому це мотивує її виходити з дому.

Що відомо про Христину Горняк

Вона є колишньою дружиною відомого українського телеведучого Володимира Остапчука. Подружжя було у шлюбі близько року.

Сама Христина веде приватну нотаріальну практику, а також займається блогерством. Жінка любить подорожувати у різні країни, цікавиться модою, а також влаштовує мотиваційні заходи для жінок.

Нещодавно Горняк розповідала, що між нею та екс-чоловіком Володимиром Остапчуком триває суперечка з приводу спільного майна. Йдеться про будинок, який вони будували у шлюбі та вкладалися порівну. Тепер колишнє подружжя не може поділити цей дім.