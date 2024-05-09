Це було непросто, – Горняк показалася біля будинку, який купила у шлюбі з Остапчуком

Навіть через 2 роки після розлучення Христина Горняк та її колишній чоловік Володимир Остапчук не вирішили питання щодо спільного будинку. Водночас, ймовірно, що справа набирає нових обертів.

Річ у тім, що днями ексдружина шоумена показалася біля їхнього котеджу, де давно не була. Вона зізналася, що приїхала, щоб зафіксувати що там все і як.

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Що Христина Горняк робила у будинку під Кивом

Приїхала, перевірила спільне майно, все зафіксувала,

– поділилася блогерка.

Згодом у своїх інстаграм-сторіс вона додала, що "це було непросто, але необхідно".

Що відомо про спільне майно Остапчука та Горняк