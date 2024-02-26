Це співак Baby Lasagna. Він зараз займає друге місце в рейтенгу букмекерів.

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Хорватія оголосила свого представника на Євробачення-2024

Рішення було прийнято під час фестивалю Dora, де 16 претендентів змагалися за перемогу. Своєю піснею Rim Tim Tagi Dim Baby Lasagna підкорив як глядачів, так і міжнародне журі. Так, саме цей виконавець відправиться у травні в Мальме, де на міжнародній сцені виступить від Хорватії.

Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim: дивіться відео онлайн

Цікаво, що після Нацвідбору у Хорватії букмекери оновили свої прогнози щодо ймовірного переможця Євробачення-2024. Україна продовжує лідирувати в рейтингу з 17-відсотковим шансом на перемогу, за нею йде Хорватія з 9 відсотками. Італія замикає трійку лідерів з 8 % на перемогу.



Ставки букмекерів щодо переможця Євробачення-2024 / Скриншот з інстаграм-сторіс

Євробачення-2024 пройде в Мальме