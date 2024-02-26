Це співак Baby Lasagna. Він зараз займає друге місце в рейтенгу букмекерів.
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Хорватія оголосила свого представника на Євробачення-2024
Рішення було прийнято під час фестивалю Dora, де 16 претендентів змагалися за перемогу. Своєю піснею Rim Tim Tagi Dim Baby Lasagna підкорив як глядачів, так і міжнародне журі. Так, саме цей виконавець відправиться у травні в Мальме, де на міжнародній сцені виступить від Хорватії.
Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim: дивіться відео онлайн
Цікаво, що після Нацвідбору у Хорватії букмекери оновили свої прогнози щодо ймовірного переможця Євробачення-2024. Україна продовжує лідирувати в рейтингу з 17-відсотковим шансом на перемогу, за нею йде Хорватія з 9 відсотками. Італія замикає трійку лідерів з 8 % на перемогу.
Ставки букмекерів щодо переможця Євробачення-2024 / Скриншот з інстаграм-сторіс
Євробачення-2024 пройде в Мальме
- Перший півфінал пісенного конкурсу відбудеться 7 травня, а другий – 9 травня. Гранд-фінал, який визначить переможця, запланований на 11 травня.
- Зазначимо, що alyona alyona & Jerry Heil виступлять саме 7 травня.
- Темою цьогорічного пісенного конкурсу є "Вогні Євробачення", а гаслом – "Об'єднані музикою".
- Квитки на Євробачення стартують від 145 шведських крон (приблизно 510 грн) і сягають 3 795 шведських крон (майже 13,5 тис. грн). Для тих, хто шукає більш ексклюзивний досвід, доступні VIP-пакети за подвійною ціною.
- Організатори заходу старанно готуються до майбутніх урочистостей, які включатимуть сценічні інсталяції, авторські програми для гостей та музичні сюрпризи. Для відвідувачів навіть створять спеціальну вулицю, присвячену конкурсу.