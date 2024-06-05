Пощастило залишитися в живих, – Холзі зробила зізнання про проблеми зі здоров'ям
Джерело:Холзі
Знаменита співачка Холзі анонсувала випуск свого нового альбому. Ймовірно, у ньому зірка розкриє деталі щодо свого здоров'я.
Американська співачка Холзі вперше опублікувала кадри, на яких зізналась про проблеми зі здоров'ям. На тлі цих новин вона також оголосила про новий альбом.
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Співачка не розголосила свій діагноз, але зробила кілька позначок. Вона згадала про Альянс дослідження вовчака та Товариство лейкемії та лімфоми. Судячи з цього допису, фани припустили, що Холзі хворіла на вовчак та боролася з раком.
"Я сказала собі, що даю собі ще два роки на хворобу. Коли мені буде 30, я перероджусь і не буду хворіти. Я буду виглядати дуже привабливо, матиму багато енергії та зможу переробити свої 20 років у свої 30", – додала Холзі у відео в інстаграмі.
Холзі розповіла про своє здоров'я, анонсуючи свій п'ятий студійний альбом. Наразі вийшов його головний сингл The End, де вона торкається теми хвороби.
Коротко кажучи, мені пощастило залишитися в живих,
– написала співачка.
Що відомо про співачку Холзі
- Ешлі Ніколетт Френджіпані, більш відома під псевдонімом Halsey, – відома американська співачка та авторка пісень.
- Кар'єра зірки почалась у 17 років, коли вона почала писати пісні. Згодом вона підписала контракт із звукозаписною компанією Astralwerks і випустила мініальбом.
- Раніше Холзі мало говорила про своє здоров'я. Однак зізнавалась про те, що хворіла більшу частину свого дорослого життя. Їй довелося лікуватися від багатьох хвороб після народження первістка.
- Холзі також переживала викидень. Це сталося за кілька годин перед важливим виступом, який співачка не скасувала. Це був найважчий виступ в її житті, як зізнавалась зірка.