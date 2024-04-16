Не будь м*даком, – зірка серіалу "Тед Лассо" різко відреагувала на нахабність фотографа
Джерело:BBC
Ханна Уоддінгем, зірка серіалу "Тед Лассо" та ведуча Євробачення 2023, відвідала церемонію нагородження театральної премії у Лондоні. Однак, там з акторкою стався неприємний інцидент.
Це відбулося на червоній доріжці з нагоди церемонії нагородження британської театральної премії Лоуренса Олів'є в Альберт-холлі. Вочевидь сама Ханна не очікувала того, що з нею станеться.
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Що сталося з Ханною Уоддінгем
На відео, яке шириться мережею чітко видно, як Ханна грубо відповідає фотографу, який попросив її більше показати ногу на майбутній світлині. До того ж можна почути частину суперечки Уоддінгем з цим чоловіком.
О боже мій, ти ніколи цього не скажеш чоловікові, мій друже. Не будь м*даком, інакше я підійду ближче. Не кажи "покажи мені ногу". Ні,
– висловилася знаменитість.
Також наприкінці сварки з фотографом вона попросила того "дотримуватися манер".
Що відомо про Ханну Уоддінгем
- Британська акторка та співачка найбільш відома завдяки ролі Ребекки Велтон у комедійному серіалі "Тед Лассо". У 2021 році за участь у ньому вона отримала премію Primetime Emmy за найкращу жіночу роль другого плану.
- Також Ханну можна побачити у ролі Злої Відьми Заходу у фільмі "Чарівник країни Оз" та у серіалах: "Сексуальна освіта", "Знедолені" і "Гра престолів".
- У 2023 році вона стала однією з ведучих на пісенному конкурсі "Євробачення", що проходило в Ліверпулі.