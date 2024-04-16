Це відбулося на червоній доріжці з нагоди церемонії нагородження британської театральної премії Лоуренса Олів'є в Альберт-холлі. Вочевидь сама Ханна не очікувала того, що з нею станеться.

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Що сталося з Ханною Уоддінгем

На відео, яке шириться мережею чітко видно, як Ханна грубо відповідає фотографу, який попросив її більше показати ногу на майбутній світлині. До того ж можна почути частину суперечки Уоддінгем з цим чоловіком.

О боже мій, ти ніколи цього не скажеш чоловікові, мій друже. Не будь м*даком, інакше я підійду ближче. Не кажи "покажи мені ногу". Ні,

– висловилася знаменитість.

Також наприкінці сварки з фотографом вона попросила того "дотримуватися манер".

Що відомо про Ханну Уоддінгем