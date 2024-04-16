Это произошло на красной дорожке по случаю церемонии награждения британской театральной премии Лоуренса Оливье в Альберт-холле. Очевидно сама Ханна не ожидала того, что с ней произойдет.

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Что случилось с Ханной Уоддингем

На видео, которое распространяется сетью четко видно, как Ханна грубо отвечает фотографу, который попросил ее больше показать ногу на будущей фотографии. К тому же можно услышать часть спора Уоддингем с этим мужчиной.

О боже мой, ты никогда этого не скажешь мужчине, мой друг. Не будь м*даком, иначе я подойду ближе. Не говори "покажи мне ногу". Нет,

– высказалась знаменитость.

Также в конце ссоры с фотографом она попросила того "соблюдать манеры".

Что известно о Ханне Уоддингем