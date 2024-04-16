Раніше Спартак публічно не розголошував ніякої інформації про особисте життя. Тому, звістка дівчини блогера про його освідчення сколихнула мережу.
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Хто став обраницею Спартака Субботи
Псевдопсихотерапевт, якого рік тому викрили у брехні, зробив пропозицію 24-річній Єлизаветі Комар. Дівчина опублікувала фото своєї руки з обручкою, підписавши його лаконічно: "Так". Водночас Спартак Суббота теж виклав цю світлину, аби вже сповістити більшу аудиторію цією несподіваною новиною.
Спартак Суббота освідчився своїй дівчині / Скриншот з інстаграм-сторіс блогера
Цікаво, що ніяких подробиць про роман "психолога" та його коханої немає навіть у їхніх блогах. Ба більше, сам Спартак ніяк не коментував своє особисте життя до моменту оприлюднення знімків з обручкою.
Обручка для дівчини Спартака / Скриншот з інстаграм-сторіс Єлизавети
Водночас у блозі Єлизавети можна помітити, що їй подобається моделінг та фотографування. До того ж вона ділиться з шанувальниками світлинами з фотосесій у Києві та Дніпрі.
Також 14 квітня дівчина святкувала день народження, тому, ймовірно, освідчення Спартака було заплановане раніше.
Що відомо про Спартака Субботу
- Під час повномасштабного вторгнення запустився проєкт "Подкаст-терапія" з Женею Яновичем та Спартаком. Там вони обговорювали різноманітні психологічні теми, давали поради глядачам і навіть проводили офлайн-лекції.
- Однак, все змінилося після оприлюднення розслідування психотерапевта Іллі Полуденного та видання "Свідомі" про Спартака. Як виявилося, Суботта підробив свій диплом психолога, тому не є кваліфікованим спеціалістом. Також він втратив членство в УАКПТ через грубі порушення етики, зокрема, за вступ у сексуальні стосунки з клієнтами.
- Згодом стало відомо, що у 2014 році Спартак змінив ім’я. Раніше його звали Олександром.
- Після розслідування "Подкаст-терапія" закрилася. Водночас Суббота продовжує вести свій ютуб-канал, проте такої популярності, як раніше, вже немає.
- Однак, нещодавно він з'явився в новому шоу на ютуб-каналі "Самое Время”, де розмовляє мовою країни-терористки. Тетяна Мажаровська та скандальний психотерапевт аналізують історичні події та постаті за допомогою природничо-наукового підходу. Водночас російськомовний контент не дуже сподобався українській аудиторії.