Раніше Спартак публічно не розголошував ніякої інформації про особисте життя. Тому, звістка дівчини блогера про його освідчення сколихнула мережу.

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Хто став обраницею Спартака Субботи

Псевдопсихотерапевт, якого рік тому викрили у брехні, зробив пропозицію 24-річній Єлизаветі Комар. Дівчина опублікувала фото своєї руки з обручкою, підписавши його лаконічно: "Так". Водночас Спартак Суббота теж виклав цю світлину, аби вже сповістити більшу аудиторію цією несподіваною новиною.



Спартак Суббота освідчився своїй дівчині / Скриншот з інстаграм-сторіс блогера

Цікаво, що ніяких подробиць про роман "психолога" та його коханої немає навіть у їхніх блогах. Ба більше, сам Спартак ніяк не коментував своє особисте життя до моменту оприлюднення знімків з обручкою.



Обручка для дівчини Спартака / Скриншот з інстаграм-сторіс Єлизавети

Водночас у блозі Єлизавети можна помітити, що їй подобається моделінг та фотографування. До того ж вона ділиться з шанувальниками світлинами з фотосесій у Києві та Дніпрі.

Також 14 квітня дівчина святкувала день народження, тому, ймовірно, освідчення Спартака було заплановане раніше.

Що відомо про Спартака Субботу