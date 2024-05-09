Схожі на емо: Сан-Марино здивував епатажним номером на Євробаченні-2024

Незвичні номери на Євробаченні цьогоріч не припиняються. Так, після Ірландії сцену пісенного конкурсу захопив номер іспанського гурту Megara, який представляє Сан-Марино.

Виступ рок-бенду вразив єврофанів своєю епатажністю. Вони виконали пісню 1:11, а на стиль їхнього номера, ймовірно, надихнула молодіжна субкультура емо, яка була популярна у 2000-х.

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Як гурт Megara виступив на сцені Євробачення-2024

Музиканти в Мальме з'явилися у рожево-чорних образах. У своїй конкурсній пісні Megara поєднали елементи року, металу, танцю та електроніки.

У пресрелізі колектив заявив, що трек вони написали протягом кількох днів з наміром зробити щось, чого вони ніколи раніше не створювали.

Megara – 1:11: дивіться відео онлайн

Що відомо про гурт Megara