Треба бути готовим до різних сценаріїв, – Решетник відповів, чи буде 13 сезон "Холостяка"
Джерело:Аліна Доротюк
Ведучий Григорій Решетник прокоментував чутки про повернення на екрани романтичного реаліті "Холостяк" і пояснив, за яких умов можливо організувати знімальний процес.
Як запевнив Григорій Решетник, ми таки побачимо 13 сезон романтичного реаліті.
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Перший сезон української адаптації американського реаліті "Холостяк" вийшов на телебаченні у 2011 році. Відтоді щороку вся Україна спостерігає за романтичним шоу, де жінки борються за серце головного героя. Утім, із початку повномасштабного вторгнення зйомки проєкту були призупинені. Останній сезон вийшов восени 2022 року за участі бізнесмена Алекса Топольського.
Що відомо про 13 сезон "Холостяка"
Всупереч війні, глядачі з нетерпінням чекають на вихід нового сезону. За словами Григорія Решетника, досить складно все реалізувати під час воєнного стану. Команда працює й шукає різні варіанти, саме тому зовсім скоро 13 сезон вийде на екрани, адже кохання завжди на часі.
"Глядачі просто вимагають, щоб ми повернули шоу. Крінжове воно чи ні – не важливо. "Холостяк" усе одно залишається найобговорюванішим і найпопулярнішим проєктом. Він постійно серед 10 найпопулярніших запитів у Google. Звісно, зйомки, виробництво – процес складно реалізувати. Уявімо, у героя з учасницею побачення. Вони ведуть романтичний діалог, атмосфера відповідна. Аж раптом починається тривога. Так, як ми реаліті, треба бути готовими до різних сценаріїв. Та й головного героя тяжкувато знайти. Але ми наближаємося до того, що глядачі вже дуже скоро побачать новий "Холостяк",
– запевнив Решетник.
Дивитися онлайн інтерв'ю Григорія Решетника Аліні Доротюк:
Ведучий стверджує, що, попри хейт, шоу дуже популярне й одне з найрейтинговіших на телебаченні.
Що стосується участі дівчат у "Холостяку", то на сайті телеканалу СТБ можна заповнити анкету.
Хто був головними героями проєкту протягом 12 сезонів шоу "Холостяк"
- 1 сезон (2011 рік) – хореограф Макс Чмерковський
- 2 сезоні (2012 рік) – нащадок династії Романових Френсис Александр Метью Романов
- 3 сезон (2013 рік) – пластичний хірург Андрій Іскорнєв
- 4 сезон (2014 рік) – бізнесмен Костянтин Євтушенко
- 5 сезон (2015 рік) – бізнесмен Сергій Мельник
- 6 сезон (2016 рік) – грузинський продюсер і бізнесмен Іраклі Макацарія
- 7 сезон (2017 рік) – плавець Дмитро Черкасов
- 8 сезон (2018) – співак Рожден Анусі
- 9 сезон (2019 рік) – ведучий Нікіта Добринін
- 10 сезон (2020 рік) – пілот Макс Михайлюк
- 11 сезон (2021 рік) – бізнесмен Михайло Заливако
- 12 сезон (2022 рік) – бізнесмен Алекс Топольський