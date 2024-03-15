Всупереч тому, що Григорій Решетнік не підлягає мобілізації за чинним законодавством, оскільки він багатодітний батько, ведучий не відкидає такого сценарію, що теж може опинитися на фронті.

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Чи готовий Григорій Решетнік іти воювати

Григорій чесно зізнався, що готовий до цього, якщо всі багатодітні батьки йтимуть і він буде потрібен на передовій.

Решетнік стверджує, що не вдаватиметься до хитрощів: не даватиме хабаря, не ховатиметься й не виїжджатиме за кордон. Крім того, ведучий – військовий психолог, закінчив військову кафедру, свого часу приймав присягу й нині має звання лейтенанта в запасі. Тому, як каже зірка, у потрібний момент чи у якійсь критичній ситуації не розгубиться.

Це може звучати досить пафосно і дехто скаже "хотів би — вже б пішов", але я спробую аргументувати. Я хлопець з Миколаєва, і ми завжди з друзями йшли до кінця. Я два роки ходив на військову кафедру у військовий інститут. Я обов’язково піду захищати свою країну, коли дійде черга, коли там буду ефективніший, ніж тут. Я не спатиму, коли всі багатодітні підуть,

- пояснив Решетнік.

На питання "Чому він досі не на фронті" ведучий відповідає: ще не прийшла його черга. Мовляв, закон він не порушує й активно допомагає ЗСУ.

"Я не порушую закон. Я відповідальний перед сім’єю. Я направду відчуваю свою ефективність в публічній діяльності. Ми допомагаємо хлопцям з ЗСУ. Я зі своїм народом. Я не хочу зараз моделювати негативні сценарії", – резюмував Григорій.

Дивитися онлайн інтерв'ю Григорія Решетніка Аліні Доротюк:

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