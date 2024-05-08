Гіларі Дафф стала мамою вчетверте: ім'я та перші чарівні фото дитини

Американська акторка Гіларі Дафф повідомила про поповнення в сім'ї. Зірка народила четверту дитину та показала перші знімки.

Актриса й співачка стала мамою вчетверте ще 3 травня, але повідомила про це лише через кілька днів. Вона опублікувала фото з пологів, які відбувалися вдома.

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Гіларі Дафф вчетверте стала мамою

Гіларі Дафф та її чоловік Меттю Кома стали батьками дівчинки. Зіркові батько й мати вже обрали для неї ім'я – Таунс Мідоу Бейр.

Я мріяла тримати тебе на руках місяцями, і останні 5 днів, коли я дізналася про тебе, дивилася на тебе і відчувала твій запах, були справжніми моментами магії. Ми всі любимо тебе так, ніби ти завжди була тут, красуне,

– звернулась до доньки акторка.



Гіларі Дафф стала мамою / Фото з інстаграму зірки

Гіларі Дафф показала, що пологи були партнерськими й домашніми – вона народжувала у воді. У коментарях зірку привітали з поповненням близькі, друзі, колеги й шанувальники.



Гіларі Дафф стала мамою / Фото з інстаграму зірки

Що відомо про Гіларі Дафф