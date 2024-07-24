Гейлі Бібер розповіла, що довго приховувала свою вагітність – шість місяців. Вона пояснила, що не хотіла пояснювати кожну деталь свого особистого життя, до того ж животик легко було ховати за об'ємними речами.

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Я, напевно, могла б приховувати це до кінця. Але мені не подобався стрес від того, що я не могла насолоджуватися своєю вагітністю зовні. Я відчувала, що приховую велику таємницю, і це було неприємно. Я хотіла мати свободу виходити на вулицю і жити своїм життям,

– поділилась модель.



Гейлі Бібер / Фото з інстаграму Гейлі Бібер

Гейлі Бібер сумує за тим, щоб жити своїм життям та не звертати увагу на критику. Адже відтоді, як вона вийшла заміж за канадського співака, вона щодня отримує негативні коментарі.

"Люди змушували мене відчувати себе так погано через мої стосунки з першого дня. Таке враження, що люди не хочуть вірити, що ми щасливі. Раніше я намагалася поводитися так, ніби мені болить все менше і менше. Я намагалася думати, що в певний момент до цього звикаєш, що це те, що будуть говорити, і що люди будуть такими. Але я розумію, що насправді менше боляче не стає", – зауважила вона.



Гейлі Бібер / Фото з інстаграму Гейлі Бібер

Нагадаємо, Джастін та Гейлі Бібер оголосили про поповнення в сім'ї 9 травня. Подружжя влаштувало зворушливу фотосесію. Судячи з деяких фото, пара також відновила шлюбні обітниці.