Хейли Бибер рассказала, что долго скрывала свою беременность – шесть месяцев. Она объяснила, что не хотела объяснять каждую деталь своей личной жизни, к тому же животик легко было прятать за объемными вещами.

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Я, наверное, могла бы скрывать это до конца. Но мне не нравился стресс от того, что я не могла наслаждаться своей беременностью внешне. Я чувствовала, что скрываю большую тайну, и это было неприятно. Я хотела иметь свободу выходить на улицу и жить своей жизнью,

– поделилась модель.



Хейли Бибер / Фото из инстаграма Хейли Бибер

Хейли Бибер скучает по тому, чтобы жить своей жизнью и не обращать внимание на критику. Ведь с тех пор, как она вышла замуж за канадского певца, она ежедневно получает негативные комментарии.

"Люди заставляли меня чувствовать себя так плохо из-за моих отношений с первого дня. Такое впечатление, что люди не хотят верить, что мы счастливы. Раньше я пыталась вести себя так, будто мне болит все меньше и меньше. Я пыталась думать, что в определенный момент к этому привыкаешь, что это то, что будут говорить, и что люди будут такими. Но я понимаю, что на самом деле меньше больно не становится", – заметила она.



Хейли Бибер / Фото из инстаграма Хейли Бибер

Напомним, Джастин и Хейли Бибер объявили о пополнении в семье 9 мая. Супруги устроили трогательную фотосессию. Судя по некоторым фото, пара также возобновила брачные обеты.