Жодної пісні українською: Гайтана виступила з російськомовним концертом у Киргизтані
Джерело:МУЗВАР
Співачка Гайтана, яка поширювала українську музику у нульових, заспівала російською. Вона таємно виступила з концертом в Бішкеку.
Співачка вирішила не афішувати у соцмережах свій концерт у столиці Киргизстану, однак у мережі з'явилися відео. Виступ відбувся 11 липня.
До слова Гайтана раптово перейшла на російську мову: її жорстко розкритикували в мережі
У Бішкеку Гайтана виконувала лише свої російськомовні пісні, тоді як про українські хіти не було навіть згадки. У виданні "Музвар" зауважують, що вибір артистки дуже дивний – замість того, щоб підтримати власну країну з україномовними треками, зірка поїхала у Бішкек та співає російською.
Вибір як мінімум незрозумілий. У соцмережах співачки про це тиша. В описі концерту про укрхіти навіть мови не йде. Коли ти можеш бути дівою лише в тотальному мовчанні…
– додають журналісти.
Журналістка Аліна Доротюк також обурена вибором Гайтани.
"Чому ж Ви концерти даєте мовою агресора і проповідуєте наративи у стилі "какая разніца". Якщо вже мовчите, то скрізь", – зауважила Доротюк.
Виступ Гайтани у Бішкеку: відео
Що робить Гайтана під час повномасштабної війни
- Співачка, яка була однією з найпопулярніших у нульових, та представляла Україну на Євробаченні у 2012 році, після народження доньки зникла з інфопростору.
- Через сім років виконавиця вирішила повернутись. У квітні 2024 року артистка презентувала новий альбом "Сонце в тобі". До збірки потрапили 10 пісень виконавиці, випущених після 2014 року.
- Невідомо, де живе зараз Гайтана з родиною. За чутками, вона перебуває у Швейцарії. Співачка робила кілька дописів на підтримку України у перші місяці повномасштабного вторгнення.
- Гайтана також перейшла на українську у своїх соцмережах. Однак нещодавно потрапила у мовний скандал, оприлюднивши пост російською. Вона заявила, що поважає людей за вчинками, а не через мову.