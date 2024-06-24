Гайтана раптово перейшла на російську мову: її жорстко розкритикували в мережі
Джерело:Гайтана
Українська співачка Гайтана, яка нещодавно повернулась до музики після довгої паузи, виклала новий допис. У ньому артистка несподівано заговорила російською мовою.
На своїй сторінці Гайтана опублікувала своє нове фото з квіткою, яку придбала вперше за довгий час. Вона розповіла, що так почувається знову як вдома.
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Я ціную життя і люблю свою сім'ю ще більше. Купила першу квітку за два з половиною роки... Відчуваю себе знову як вдома,
– написала співачка.
Гайтана / Фото з інстаграму Гайтани
Свої думки та хештеги артистка несподівано виклала російською мовою, хоч до цього частіше писала саме державною. Через мову у коментарях Гайтану розкритикували. Фани нагадали про те, що ворог упродовж століть ворог хотів знищити українську, а її перехід – це толерування спільного простору з росіянами.
- "Гайтано, а чому все російською?";
- "Прикро читати вас російською";
- "Гайтано, вам дуже пасує українська мова";
- "Будь ласка, наступного разу рідною! Дуже просимо";
- "Ви публічна особа... Та ви або забули про це, або забули, що ви українська співачка, а в Україні війна. І не розумієте, що мова – це один з тих факторів, які ворог намагається знищити сотні років. Схоже, історії України ви не знаєте...";
- "Цим дописом ви показуєте нам, вашим українським шанувальникам, що ментально та культурно ви на іншій стороні. З ними, а не з нами. Ви нормалізуєте знаходження культурно та ментально разом з росіянами. Як мені тепер слухати ваші пісні, розуміючи, що ваша україномовність – це брехня та маркетинговий хід?".
Водночас є й ті, хто заступився за Гайтану. Ці коментарі написані теж здебільшого російською.
- "Не слухайте негативних людей. Ви дуже хороша";
- "Не треба нападати на Гайтану. Кожен знає, що йому робити без ваших коментарів";
- "Чого причепилися до неї?".
Гайтана відповіла на хейт через російську
На один з коментарів співачка все-таки відповіла. Вона пояснила, чому перейшла на російську мову. За словами Гайтани, вона не судить людей за мовою.
У мене багато рідних і близьких людей, які спілкуються зі мною різними мовами: українською, російською, німецькою, англійською, французькою. Я люблю, поважаю і обираю людей для себе тільки завдяки їхнім вчинкам,
– написала артистка.
Гайтана відповіла на критику / Скриншот з інстаграму Гайтани
- Українська співачка Гайтана здобула популярність на початку нульових завдяки таким хітам, як "Два вікна", "Шалений" і "Танці". У 2012 році вона представляла Україну на Євробаченні в Баку з піснею Be My Guest. У 2016 році вона презентувала останній кліп на пісню "Біль мене не лякає" і відтоді не з'являлася на великій сцені.
- Згодом Гайтана вийшла заміж і стала мамою. Вона повідомила про рішення піти з шоубізу заради сім'ї. У листопаді 2023 року виконавиця розповіла про завершення співпраці з холдингом Lavina Music й анонсувала нові пісні.
- Навесні цього року у Гайтани вийшов новий альбом, куди увійшло 10 старих хітів та дві нові пісні.