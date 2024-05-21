Зірок вперше помітили разом у березні 2023 року. До того ж вони неодноразово демонстрували підтримку одне одному під час відвідування заходів.
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Гаррі Стайлс розійшовся з Тейлор Рассел
Співак Гаррі Стайлс трохи більше року зустрічався з зіркою фільму "Разом з кістками" Тейлор Рассел. У квітні цього року пару бачили у Токіо, куди зірки поїхали разом у подорож.
Втім, на модній події Met Gala, яка пройшла 6 травня, Тейлор з'явилася сама, що збентежило користувачів.
Водночас друг пари зізнався, що зірки вирішили зробити паузу у стосунках і на деякий час розійтися.
Він був в Америці, а вона – в Лондоні. Вони були прекрасною парою, і було очевидно, що Тейлор зробила Гаррі щасливим. Однак, останнім часом ситуація стала напруженою, і вони взяли деякий час для паузи,
– поділився інсайдер.
Ба більше, на стосунки пари вплинули графіки роботи. Тому знаменитості вирішили зосередитися на кар'єрі.
Що відомо про стосунки Стайлса і Рассел
- Зіркову пару вперше побачили у компанії одне одного у березні 2023 року.
- На одному з концертів Гаррі, у Відні, в рамках його туру Harry's Love On Tour, серед глядачів виступу артиста помітили і Тейлор. А згодом Стайлс підтримав Рассел під час її появи у постановці "Ефект".
- Втім, зірки не робили публічно ніяких заяв щодо своїх стосунків. До того ж вони не розкривали подробиці особистого життя.