Зірок вперше помітили разом у березні 2023 року. До того ж вони неодноразово демонстрували підтримку одне одному під час відвідування заходів.

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Гаррі Стайлс розійшовся з Тейлор Рассел

Співак Гаррі Стайлс трохи більше року зустрічався з зіркою фільму "Разом з кістками" Тейлор Рассел. У квітні цього року пару бачили у Токіо, куди зірки поїхали разом у подорож.

Втім, на модній події Met Gala, яка пройшла 6 травня, Тейлор з'явилася сама, що збентежило користувачів.

Водночас друг пари зізнався, що зірки вирішили зробити паузу у стосунках і на деякий час розійтися.

Він був в Америці, а вона – в Лондоні. Вони були прекрасною парою, і було очевидно, що Тейлор зробила Гаррі щасливим. Однак, останнім часом ситуація стала напруженою, і вони взяли деякий час для паузи,

– поділився інсайдер.

Ба більше, на стосунки пари вплинули графіки роботи. Тому знаменитості вирішили зосередитися на кар'єрі.

Що відомо про стосунки Стайлса і Рассел