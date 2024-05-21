Звезд впервые заметили вместе в марте 2023 года. К тому же они неоднократно демонстрировали поддержку друг другу во время посещения мероприятий.
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Гарри Стайлс разошелся с Тейлор Рассел
Певец Гарри Стайлс чуть больше года встречался со звездой фильма "Вместе с костями" Тейлор Рассел. В апреле этого года пару видели в Токио, куда звезды поехали вместе в путешествие.
Впрочем, на модном событии Met Gala, которая прошла 6 мая, Тейлор появилась сама, что смутило пользователей.
В то же время друг пары признался, что звезды решили сделать паузу в отношениях и на некоторое время разойтись.
Он был в Америке, а она – в Лондоне. Они были прекрасной парой, и было очевидно, что Тейлор сделала Гарри счастливым. Однако, последнее время ситуация стала напряженной, и они взяли некоторое время для паузы,
– поделился инсайдер.
Более того, на отношения пары повлияли графики работы. Поэтому знаменитости решили сосредоточиться на карьере.
Что известно об отношениях Стайлса и Рассел
- Звездную пару впервые увидели в компании друг друга в марте 2023 года.
- На одном из концертов Гарри, в Вене, в рамках его тура Harry's Love On Tour, среди зрителей выступления артиста заметили и Тейлор. А впоследствии Стайлс поддержал Рассел во время ее появления в постановке "Эффект".
- Впрочем, звезды не делали публично никаких заявлений относительно своих отношений. К тому же они не раскрывали подробности личной жизни.