Менеджер фронтмена Crazy Town Сета Бінзера назвав причину смерті музиканта

Звістка про смерть фронтмена гурту Crazy Town Сета Бінзера стала несподіванкою для прихильників. Менеджер артиста повідомив, що стало причиною смерті.

Сет Бінзер помер у віці 49 років. Це сталося в його власному будинку у Лос-Анджелесі.

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Причиною смерті американського музиканта стало передозування наркотиками.

Сет Бінзер, після боротьби із залежністю і стрімкого успіху Crazy Town з піснею Butterfly, так і не зміг вийти на більш успішний рівень, щоб впоратися зі своєю залежністю. Ми всі намагалися, але зрештою всі зазнали невдачі, інакше він все ще був би тут,

– розповів менеджер артиста.

Менеджер уточнив, що трагедія сталась через поєднання ліків, які відпускались за рецептом, та наркотиків. Водночас судмедексперт Лос-Анджелеса очікує на результати експертизи, щоб підтвердити інформацію.

Історія Сета Бінзера