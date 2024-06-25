Музикант був також відомий під псевдонімом Шифті Шеллшок. У 2001 році у співака вийшов хіт Butterfly, який приніс йому шалену популярність.

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Про смерть 49-річного виконавця повідомив судово-медичний експерт Лос-Анджелесу. Тіло Бінзера було виявлено у нього вдома. Однак, причину смерті рідні артиста поки не розголошують. Представники гурту поки відмовляються коментувати смерть співака.

Він протягом тривалого часу боровся з наркотичною та алкогольною залежностями. У березні 2012 року Бінзер втратив свідомість, після чого впав у кому. Через деякий час його виписали з лікарні. З того моменту більше не повідомлялися схожі інциденти з артистом.

Смерть Бінзера є третьою серед учасників гурту. У 2004 році від серцевого нападу помер гітарист Rust Epique, а через п'ять років – DJ AM від передозування речовинами.

Що відомо про Сета Бінзера