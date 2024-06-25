Музикант був також відомий під псевдонімом Шифті Шеллшок. У 2001 році у співака вийшов хіт Butterfly, який приніс йому шалену популярність.
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Про смерть 49-річного виконавця повідомив судово-медичний експерт Лос-Анджелесу. Тіло Бінзера було виявлено у нього вдома. Однак, причину смерті рідні артиста поки не розголошують. Представники гурту поки відмовляються коментувати смерть співака.
Він протягом тривалого часу боровся з наркотичною та алкогольною залежностями. У березні 2012 року Бінзер втратив свідомість, після чого впав у кому. Через деякий час його виписали з лікарні. З того моменту більше не повідомлялися схожі інциденти з артистом.
Смерть Бінзера є третьою серед учасників гурту. У 2004 році від серцевого нападу помер гітарист Rust Epique, а через п'ять років – DJ AM від передозування речовинами.
Що відомо про Сета Бінзера
- У 2001 році пісня Butterfly увійшла до десятки кращих кліпів століття MTV і зайняла перше місце в чарті Billboard Hot 100. Через це продаж дебютного альбому The Gift of Game перевищив мільйон копій. Ймовірно, композиція була написана Бінзером після розриву зі своєю дівчиною Синтією Міттвег.
- У 2002 році Бінзер брав участь у записі пісні Пола Окенфолда Starry Eyed Surprise, яка потрапила до десятки найкращих у Великій Британії.
- Гурт Crazy Town розпався у 2003 році, одразу після виходу другого альбому Darkhorse. У 2004 році Сет почав розвиватися сольно. Його дебютним сольним синглом став Slide Along Side, а згодом вийшов альбом Happy Love Sick.
- Засновник Crazy Town зіграв у фільмах "Кліффорд" і "Сім'я Віллоубі". Також він став зіркою серіалу "Мертвий-7".
- У лютому 2013 року Бінзер був заарештований за зберігання наркотичних речовин і засуджений до трирічного випробувального терміну.