Сингл із французького мюзиклу знову підіймається сходинками популярності

26 червня 2024, 23:30
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Нещодавно в інфопросторі загомоніли про французьку пісню On se moque, на яку днями випустили кліп із нотками любові та пристрасті. Ба більше, родзинка полягає в тому, що це не звичайний трек, а сингл до одного з найпопулярніших іноземних мюзиклів.

Наприкінці 2023 року користувачі були в захваті від треку Rêver j'en ai l'habitude, який також належить до музичного спектаклю Molière, le Spectacle Musical, пише Show 24. Примітно, що музичне шоу розповідає про події 19 століття, а за основу взято життя відомого письменника Мольєра. До слова, це театральний псевдонім, а справжнє ім'я звучить так – Жан Батист-Поклен. 

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Тренд у тіктоці під французьку пісню On se moque

Мюзикл набрав такої шаленої популярності в Європі, що будь-які музичні новинки, які з'являються на музичних платформах чи просторах соцмереж, одразу стають трендовими. 

У листопаді минулого року колектив презентував пісню On se moque, яка на ютубі набрала понад 1,6 мільйона переглядів. Однак 4 дні тому команда випустила офіційний кліп на пісню, який вже завірусив десятки відео у тіктоці. 

Molière, le spectacle musical – On se moque: дивіться відео онлайн

У пісні оспівується тема кохання. Закохані співають про те, що не звертають увагу на думки інших, і на зло усім не втрачатимуть свій шанс на щастя. 

У тіктоці найкращий уривок треку використовують під нарізку кадрів із кліпу чи своїх світлин, а виконавці пісні самі зняли десятки танцювальних відео під композицію. 

@petitom_official Quand mon amie @aureltattoo? vient voir Molière, c’est obligé que je lui fasse faire le challenge ?️ #onsemoquedancechallenge #petitomchallenge #moliereloperaurbain #aureltattoo @Molière le spectacle musical ♬ On se moque - Molière l'opéra urbain & Lou & PETiTOM

@loumusiqueoff ON SE MOQUE le clip vidéo est à vous! Et avec un tout nouvel extrait de chorégraphie, hâte de vous voir la reproduire️ dc: @PETiTOM #onsemoquechallenge ♬ On se moque - Molière l'opéra urbain & Lou & PETiTOM

Користувачі навіть виклали уривки з мюзиклу, де виконується згаданий сингл. 

@soytuaire Replying to @Barbaragaramvolgyi #onsemoque #onsemoquechallenge #moliereloperaurbain #molierelespectaclemusical #moliere #frenchmusic ♬ On se moque - Molière l'opéra urbain & Lou & PETiTOM
@soytuaire On se moque 23.01.2024 #moliere #paris #moliereloperaurbain #molierelespectaclemusical ♬ On se moque - Molière l'opéra urbain & Lou & PETiTOM

А дехто навіть і презентував перекладені уривки пісні на українську мову.

@charming_alisa Співаємо "On Se Moque" українською #Moliere #переклад #українськаверсія #molierelespectaclemusical #мольєр #мюзикл #мольєрмюзикл #перекладачпісень #мольєрукраїнською #українська #французькамова #тіктокукраїна #україномовнийконтент #moliereloperaurbain #українською #українськаверсія #мюзикломан #мюзикломанія #перекладукраїнською #onsemoque #onsemoquechallenge ♬ On se moque - Molière l'opéra urbain & Lou & PETiTOM

До слова, композиція популярна не тільки за кордоном, а знайшла своїх прихильників і в Україні. Користувачі залишають лишень схвальні відгуки та діліться емоціями захвату: 

  • "Уже п'ять днів дома грає тільки ця пісня";
  • "Як завжди – прекрасно";
  • "Я стала залежною від цієї пісні";
  • "Улюблена пісня. Здається, я так і французьку почну вчити";
  • "Чекаємо в Україні, будемо разом танцювати", – пишуть українці в соцмережі. 
Автор: Марта Гнат